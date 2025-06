Restaurante Viñao, en Gijón

David Fenández-Prada Sábado, 28 de junio 2025, 09:32 Comenta Compartir

Aquí casi todos los clientes se conocen. Es uno de los lugares preferidos por los empresarios y donde la palabra más pronunciada sería naturalidad. No hay engolamiento, no hay ceremonia, Viñao es una casa de comidas tradicional que no juega a ser otra cosa. Fundada en 1983, mantiene su apuesta por la fabada, el pitu de caleya y esa sabrosa tortilla de bacalao y puerros. En la cocina, madre e hijo, en la sala el padre, Toño, ya en edad de jubilación pero al que no se le escapa nada.

Restaurante Viñao Dirección Camino de Viñao, 96. Gijón

Contacto 686 812 420 Insta: @restaurantevinao

Precio sin bebida: 40 euros

Descanso: Miércoles

Se habla demasiado poco de este restaurante, que además tiene la ventaja añadida de que abre los lunes y los martes, los días en los que más difícil es comer en Gijón porque la mayoría de locales descansan. Comimos delante fabes con almejas, muy buenas, de tamaño medio pero muy cremosas, con bivalvos decentes y un caldo con mucho sabor. Detrás, una ración de mero al corte perfecta de punto y un rubiel a la plancha correcto. Como postre, un arroz con leche requemado con gancho que estaba bien.Por encargo puedes pedir arroz con bugre y paella de marisco, lo que garantiza la frescura del marisco.

A destacar Lo mejor Es una casa solvente, con buen producto, tratado de forma sencilla y clásica. Sala profesional, veterana, de las que ya se encuentran pocas. A mejorar El clasicismo alcanza la carta de vinos. Se echa de menos mayor variedad de uvas y zonas geográficas, una actualización no vendría mal.

El plato

Gustan de ofrecer sugerencias, sobre todo de pescado en función del mercado. Buena rodaja de mero, muy natural, a la plancha, con excelente mordida y un punto perfecto, aunque se hubiera potenciado su sabor con un poco más de sal.

El lugar

Comedor clásico, elegante, con barra y mesas altas donde tomar algo antes de pasar a disfrutar de las viandas. Mesas cubiertas con mantel y buena iluminación. Dispone de una terraza ideal para los mediodías y noches de verano. Imprescindible reservar.

