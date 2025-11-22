Tortillas de patata de campeonato de cinco escuelas de hostelería asturianas El sexto concurso organizado por la DOP Baena en Gijón convocó a 20 estudiantes de cocina y sala en busca de premio en una asignatura práctica

Jugosas, ricas, algunas al estilo de Betanzos y bien presentadas y explicadas. Así fueron las propuestas que compitieron en el VI Concurso Regional de Tortillas de Patata celebrado en el CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón el pasado jueves. Veinte alumnos de cocina y sala de cinco centros asturianos (IES Leopoldo Alas Clarín, IES de Pravia, IES de Llanes, IES de Tapia y el anfitrión) participaron en la prueba organizada un año más por la Denominación de Origen Protegida Aceite de Baena.

El palmarés de la edición lo coronaron Andrea Mesa Dos Anjos, del IES de Pravia, por «una tortilla muy rica y perfecta en todos los sentidos» y Daihana Arias, del IES Alas Clarín, por «una explicación hecha con soltura y bien armada y una presentación muy equilibrada». El podio de cocina lo completaron Yunaida Canteli, también del IES de Pravia, y Alejandra Solange Barranzuela, del centro gijonés. En sala, la medalla de plata fue para Dylan Quinde, del instituto ovetense, y Cynthia Rendal, del CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón.

LOS GANADORES Cocina Andrea Mesa Don Anjos (IES Pravia), Yunaida Canteli del Río (IES Pravia) y Alejandra Solange Barranzuela (CIFP Gijón).

Sala Daihana Arias (IES Alas Clarín), Dylan Quinde (IES Alas Clarín) y Cynthia Rendal (CIFP Gijón).

Menciones. Mejor Escuela en las disciplinas de cocina y sala IES Alas Clarín.

Así lo decidió el jurado, presidido por el secretario de la DOP de Baena, José Manuel Bajo, y compuesto también por el director de CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón, Roberto Suárez, el gerente de la empresa Osaceite Aquilino Tuya; Nacho Sandoval, de la consultora Estrategias y Marketing homónima, y la periodista de EL COMERCIO Jessica M. Puga. Coincidieron en destacar el buen nivel de la edición, en la que abundaron las tortillas clásicas.

El responsable de la marca de aceite, organizadora del certamen en el que colabora Granja La Amistad, aplaudió «el talento de la cantera» y destacó el buen nivel de todas las propuestas. El director de la escuela de Gijón incidió ante todos los presentes, concursantes y profesores, en que la actividad que les había reunido ahí representaba de lo que trata la Formación Profesional pública. «Nos juntamos en una jornada de trabajo y convivencia en la que se aprende con ganas e ilusión de una manera práctica». Además, animó a los participantes destacando su talento.

