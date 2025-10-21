Tres cocineros asturianos se clasifican para la final del Concurso Nacional de Pinchos El jurado deja fuera 350 propuestas gastronómicas y elige, entre las 46 seleccionadas, a tres restaurantes de Navia, Gijón y Avilés

A. S. González Oviedo Martes, 21 de octubre 2025, 18:14

¿Será la mejor tapa del país asturiana? Tres cocineros del Principado han sido seleccionados por el jurado para participar en la final del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid'. Al certamen se presentaron 396 propuestas; solo 46 han pasado la criba y competirán los días 10 y 11 de noviembre para hacerse con el título más codiciado de la cocina gastronomía en miniatura.

Navia, Avilés y Gijón estarán presentes en el campeonato. La creación del hotel y restaurante Blanco, en el occidente asturiano, viene precisamente de ganar el campeonato XV Concurso de Tapas y Pinchos de Autor de Navia. El espíritu ecléctico del bocado lo resumen su propio nombre, 'Tres continentes'

El pincho incorpora en un bocado tres recetas de tres países de otros tantos continentes. Del mutabal asiático-paté de berenjena con tahini y especias del Líbano- al guiso de cordero marroquí y el «beignet», buñuelo de masa dulce típico de la cocina francesa relleno de queso Idiazabal.

La propuesta de Mariano Mier, que compite con Yanik Barra Mercado, también viene con pedigrí. Aunque en esta ocasión el cocinero ha elegido competir representando su local avilesino, la propuesta elegida, su arroz con pitu, le valió el cetro del Campeonato de Pinchos de Gijón.

Los sabores del mundo encuentra, de nuevo, acomodo con ingredientes procedentes de once países que resumen su pasión por la cocinera viajera. El bocado explota en la boca conjugando texturas. El chef viene, además, de ganar junto a Mario Argüelles y Luis Menéndez el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria con un un buñuelo relleno de guiso de presa ibérica y encurtidos coronado por tartar de ternera.

La tercera representante es Carolina Fanjul, de Inferno Gastrobar quien hace apenas una semanas ya clasificó sus patatas bravas como una de las mejores del país. La chef compite con 'Bésame Belcebú', donde el atún rojo reposa sobre una base crujiente de patata, remolacha y merken junto a una emulsión de miel IGP asturiana trufada con limón y una vinagreta de pistachos y de mango. Se suman el afuega'l pitu rojo, el polvo de oro, la oliva negra triturada y seca… El pincho pasa por el soplete antes de entrar en la boca.

Temas

Gastronomía