Lo que ha pasado con la gastronomía española a todos los niveles en las últimas tres décadas no es fácil de explicar. Y menos en unos pocos minutos. El director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, lo sintetizó como «unos años de revolución, algo surgido aquí que cambió la cocina en el mundo entero». Tal relevante fue, y sigue siendo, que «no encontraremos otra cosa en la que hayamos influido tanto», aseguró durante su intervención en la gala de entrega de las Calderetas de Don Calixto.

Lo que pasó es que «se rompieron todas las normas imperantes, se proclamó la libertad y se ayudó a crear una comunidad global porque se compartió conocimiento y se transformaron hábitos y estructuras que llevaban siglos inamovibles», ahondó Lana, que a continuación describió el terreno en el que el todo esto aconteció apuntando con especial interés a Asturias porque «andando el tiempo, resultó que los valores de los asturianos se hicieron los dominantes de la cocina mundial contemporánea». Se refirió entonces a lo que un grupo de jóvenes defendía, pues además de reivindicar la creatividad –lo imperante entonces–, también se mostraban orgullosos defensores del territorio, el producto local y la herencia culinaria recibida.

Hablaban, sin saberlo ni pronunciar siquiera la palabra, de sostenibilidad. «La idea que manejaban entonces era la del máximo aprovechamiento del producto, de la vida de aldea y, en definitiva, todo aquello que se puede resumir en un concepto: la búsqueda de la autenticidad», explicó el hoy director general de Vocento Gastronomía, que por aquel entonces vivía en Asturias porque era subdirector del diario EL COMERCIO. Ahí estaba la diferencia.

«Casa Marcial es un referente por trabajo duro, talento y la fuerza de la familia»

La España culinaria miraba por entonces a País Vasco y Cataluña –«y a algún verso suelto en La Mancha y Levante», matizó Lana–, pero «cuando empezaron a ver lo que pasaba en Asturias se quedaron asombrados». En aquellos momentos, aseguró el periodista, era «inimaginable» que un restaurante de esta región, en una aldea perdida además, pudiera recibir tres estrellas Michelin. Y eso es lo que este año ha conseguido la familia Manzano en Casa Marcial.

El director general de Vocento Gastronomía presentó a los ganadores de la primera Caldereta de Honor de la historia como defensores de «una cocina auténtica», como es la asturiana. Y a su restaurante de Parres como «un faro en España y más allá, todo un referente por tenacidad y trabajo duro aliñado con talento y la fuerza inquebrantable de la familia». Porque sagas hosteleras, afirmó, hay muchas en este país, pero que hayan alcanzado la gloria como esta solo la de los hermanos Roca.

«La principal característica que diferencia a los hermanos Manzano tiene que ver no tanto con el talento, que también, sino con una relación inquebrantable de amor y respeto entre ellos. Son una auténtica piña», aplaudió. A continuación alabó el «don inusual para cocinar» de Nacho; «he conocido muy pocos en el mundo con su capacidad para crear platos y visibilizar ideas en resultados deliciosos no solo en lo gustativo, también en cuanto a su relevancia». Esther es «una cocinera como pocas en este país por su precisión y su paladar finísimo y con una capacidad de trabajo increíble». El «control y cuidado exquisito de los clientes convierten a Sandra en una de los mejores jefes de sala de España a la que tanto jóvenes como profesionales y periodistas deberíamos seguir, no sea que su timidez nos haga pasar por alto a una grande», definió, antes de dedicar unas emotivas palabras a sus padres, Olga y Marcial.

Aplaudió también a La Tabla como «uno de los restaurantes más respetados de Gijón, una ciudad que es muy exigente» y a toda la familia que lo ha hecho posible. Celebró «la buena cantera» a la hora de glosar al cocinero Alejandro Villa, quien, aseguró, «va a dar muchas alegrías en el futuro a Avilés y a Asturias». De Eduardo Martín destacó su valentía por cambiar Madrid por Castropol cuando nadie lo hacía y el deseo de que «esta Caldereta les de energía y pronto aparezca una luz que tire del carro para que sigamos teniendo estas ostras en el Eo».