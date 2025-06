José M. Requena Sábado, 7 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es uno de los grandes vinificadores de El Bierzo, que es como decir de España, y del mundo. Así lo confirman los 100 puntos Parker que logró con su vino La Faraona en las añadas 2014 y 2018. Ricardo Pérez Palacios, conforma junto a su tío Álvaro Palacios (otro tótem de la enología) la Bodega Descendientes de J. Palacios, que esta semana presentó en Coalla Oviedo la añada 2024 de sus vinos de El Bierzo y Priorat.

–¿Qué tiene El Bierzo que lo hace tan especial?

–Tiene todos los parámetros que una gran zona de vinos europea tiene que tener. Tiene historia, clima, suelo, variedades adaptadas, los parajes que durante tantos años el paisanaje ha ido seleccionando… Sin embargo, es una de las zonas de España que por distintas circunstancias no se ha puesto suficientemente en valor. No obstante, en los últimos años es bonito ver cómo todas estas zonas están sacando grandes vinos.

–Es innegable que en las tres últimas décadas está de moda, con la llegada de grandes vinificadores: vosotros, Raúl Pérez, Verónica Ortega...

–Cuando llegamos hace 27 años nos encontramos una zona que ni ellos mismos se creían lo que había allí. De hecho, se estaba plantando Cabernet, Merlot… porque no confiaban en la Mencía. La llegada de mi tío ayudó a que la zona despertase y pusiese en valor todo lo que había allí. Es la zona con mayor proporción de viña vieja de todo el mundo: el 85% de las viñas son mayores de 60 años. Hay viñas incluso de más de 130 años. Y eso es un patrimonio brutal. Hay muchos elaboradores pequeños, que dan mucho ambiente, pero la zona también necesita la llegada de bodegas más grandes, que hagan más volumen y fijen población en la zona rural.

–¿Qué le falta a Asturias para poder asemejarse a El Bierzo?

–Asturias no necesita asemejarse a nada, tiene la identidad suficiente para ser una gran zona vitícola. Además, tiene una gran tradición: Cangas del Narcea, gracias a los bordeleses que llegaron tras la plaga de Filoxera que asoló toda Europa, fue el primer sitio donde se implantó la espaldera. Está muy cerca, pero tiene variedades diferentes, un clima propio y todos los parámetros que son necesarios. Lo que hace falta son más iniciativas, más gente haciendo vino.

–Su bodega vinifica en lugares tan dispares como El Bierzo y Priorat. ¿Cuál es la clave?

–Nosotros lo que intentamos es no tener estilo, intentar ser bastante respetuosos con la realidad que hay en cada zona: sus variedades, su forma de trabajar tradicional… Eso se traduce en vinos que respetan la pureza de cada zona. Nos gusta estar, porque es la mejor forma de hacer: controlar, sentir, todas las mañanas pasa algo que hay que entender para afinar el vino que va a salir.

–¿Hay infoxicación en el mundo del vino? Muchas marcas, formas de vinificar, discursos…

–Sí, pero es difícil. Está bien la información y el conocimiento, pero cuando tienes que vender algo y vivir de ello hay un discurso que hacer y se puede distorsionar. Tiene que haber información, pero es cierto que hay tanta que abruma y desinforma.

–¿Cómo afecta el cambio climático? ¿Serán estas zonas como El Bierzo y Asturias los últimos reductos?

–Es difícil de saber. Está claro que los primeros que van a sufrir son quienes estén más al sur, pero detrás vamos nosotros. ¡Imagínese que ahora ya se está plantando viña en Irlanda! De momento nos está haciendo trabajar mucho, pero está bien, porque nos pone las pilas. Nosotros como agricultores tenemos en nuestra mano intentar no contaminar tanto, trabajar en ecológico…

–¿Qué tiene que tener un vino para sumar 100 puntos Parker?

–Magia. Es difícil de saber. Tiene que ser algo que te toque la fibra, no lo sé. Estoy seguro que todos los vinos que te toquen la fibra, tengan los 100 puntos o no, es porque son de zonas tradicionales, con variedades tradicionales, bien manejadas, con agricultura ecológica y elaboradas con mucho cuidado, mimo y cariño. Es algo que la industria no puede llegar a hacer.