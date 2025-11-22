Jessica M. Puga Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Denominación de Origen Rueda la forman actualmente 79 bodegas y 1.523 viticultores. A finales de octubre cerraron una vendimia que les permitirá seguir teniendo representación a todos los niveles. Su secreto, explica el director de su Consejo Regulador, Santiago Mora, es «saber adaptarse a las exigencias del consumidor». Los datos de consumo les dicen que casi uno de cada dos vinos blancos que se beben en España sale de Rueda. Y Asturias es importante en su hoja de ruta.

–Vendimia terminada. ¿Qué números manejan?

–Hemos recogido 123,8 millones de kilos de uva, un 12,5% menos que el año pasado.

–¿Qué ha pasado?

–Diferentes cuestiones. Primero, que afectó el mildiu; hubo mucha humedad en determinados momentos, sobre todo en la floración, y eso acabó con los racimos. También influyó el pedrisco, que siempre llega, pero este año fue un poco más agresivo de lo normal. Y afectó la ola de calor de casi tres semanas. Todo esto se ve mejor a posteriori porque la casuística es muy variable, el hongo puede afectar a una parcela y no a la de al lado...

–¿Cómo se reparten esos millones por variedades?

–260.000 kilos corresponden a tempranillo y sumando otras variedades tintas llegamos a los 270.000 kilos. De verdejo son 109 millones, casi el 89% del total.

–Lo que sí aumentan en Rueda son las exportaciones...

–Sí, no deja de ser anecdótico porque el consumo de vino a escala mundial está bajando de forma importante y, sin embargo, Rueda sigue aumentando su presencia en el mercado internacional. En 2024 crecimos en 900.000 botellas respecto a 2023, se trata de un incremento de casi el 5,5%. Estamos ganando presencia en Reino Unido –un crecimiento del 50%–, Canadá, México, Colombia y Holanda, un mercado maduro en el que está bajando el consumo y sin embargo Rueda se ha convertido en la D.O. española de vino tranquilo que más exporta. En otros mercados, por contra, estamos sufriendo, aunque nosotros nos vemos beneficiados del interés creciente por el vino blanco.

–¿El futuro del vino español se bebe fuera?

–El análisis es que el consumo está bajando, en general, y que desciende más el consumo global de tinto que de blanco. En España vemos que el blanco, que sí está creciendo algo, le está quitando cuota de mercado al tinto. En detalle, el consumo de vino bajó un 1% en España el año pasado respecto al anterior; pero el de blanco creció un 1,7% frente al 2,7% que bajó el tinto. Antes se compensaban los mercados, pero necesitas diversificar. El mercado nacional de Rueda sigue creciendo y esperamos que siga siendo así, pero el gran potencial lo tenemos fuera.

–¿Cuánto blanco del que se bebe en España es de Rueda?

–La cuota de mercado de Rueda en blancos es del 44,6%, ha crecido tres puntos en los dos últimos años. E independientemente del color estamos en el 15,6%.

Nuestra marca es la segunda en cuota de mercado en España, solo después de Rioja, y en ventas también. El año pasado despachamos casi 119 millones de botellas.

–¿Cómo ven al consumidor asturiano?

–Nos llama la atención que Rueda en Asturias se llama por su nombre, en otros sitios piden por verdejo, pero ahí sois más fieles al origen. También hemos visto un crecimiento importante en cuanto a la presencia de nuestras marcas e interés por parte de nuestras bodegas de estar en Asturias. Es un mercado muy interesante desde el punto de vista del consumidor de vino porque es avezado.

–¿Influye que los vinos blancos no nos sean desconocidos porque aquí hay sidra?

–Exactamente, hay una cuestión cultural muy importante. Los blancos requieren una temperatura, la cual no solo tiene que conocer el consumidor, sino toda la cadena. En Asturias se trata bien y se conoce bien el producto y eso facilita mucho el trabajo a las bodegas y también de cara al consumidor. Es uno de esos mercados que es como un pequeño oasis: se conoce bien el producto y se valora más. Vemos un crecimiento importante en Asturias.

–¿Cuál es el objetivo de Rueda?

–Seguir consolidándonos a escala nacional e internacional y potenciando la categoría que lanzamos en 2020, Gran Vino de Rueda. Esta sigue otro tipo de elaboración y va pensada para momentos de consumos diferentes, más para alta gastronomía, por ejemplo. Responde, por un lado, a la demanda del consumidor que busca cosas cada vez más diferentes y, por otro, a poder aprovechar que tenemos una de las zonas vinícolas más antiguas de España, que ya salía referenciada en el Estatuto del Vino de 1932. Tenemos uno de los grandes patrimonios de viña y uva de blanca no solo de España, sino de Europa, vamos a aprovecharlo. Tenemos una materia prima que en algunos casos es prefiloxérica. Esta hemos querido dejarla para los vinos especiales. Y también aprovechar la capacidad de nuestros enólogos de sacar el mayor rendimiento a una uva, la verdejo, de la que todavía no se conocen límites.

–¿Cómo se elaboran?

–La única obligación que tienen es utilizar la mejor materia prima, aquella que viene de los viñedos más antiguos. La media de edad de la viña el año pasado era de 70 y tantos años. Vamos a rendimientos más bajos, solo queremos el mosto flor –que no necesita prensarse– y que esté un año en bodega. A partir de ahí, libertad de creación absoluta. Actualmente, hay 25 bodegas elaborando estos vinos, 320.000 botellas en total.

