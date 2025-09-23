El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandra Osborne. EP

Alejandra Osborne sobre su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento»

La hija de Bertín Osborne ha hecho un repaso a las luces y las sombras de la relación con su padre

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:30

Alejandra Osborne se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde ha hecho un repaso a su vida y a su especial relación con su padre, Bertín Osborne. «No es difícil ser hija de Bertín Osborne, es muy bonito. Mi padre es un tío buenísimo, un currante… Me siento súper orgullosa de ser su hija», ha contado. Eso sí, también ha reconocido que cuando su padre le llamó para decirle que Gabriela Guillén estaba embarazada fue toda una conmoción para ella: «Me llamó durante una reunión de trabajo para decirme que Gabi estaba embarazada. Colgué y seguí en la reunión con cara de fantasma, no abrí la boca y en cuanto pude me fui a casa de mi padre», ha recordado. En este sentido, ha revelado que todavía no conoce a su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento», ha zanjado.

Con quienes sí tiene una muy buena relación es con los hijos que su padre tuvo con Fabiola Martínez, con quien sigue manteniendo una estrecha unión. «A Quique lo amo, lo adoro. Se pone súper contento cuando me ve y Carlitos es íntimo de mi hijo mayor. Han sido muchísimos años, nos adoramos», ha subrayado.

