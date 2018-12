La dura reflexión de Beatriz Rico sobre los villancicos «Incitan a la depresión profunda o al suicidio colectivo», ha escrito la actriz asturiana en Instagram ANA SOLÍS Lunes, 17 diciembre 2018, 19:05

A Beatriz Rico le gusta la Navidad, a pesar del desagrado que le produce escuchar villancicos. Así lo ha manifestado a través de su perfil de Instagram, posando con cara de pocos amigos junto a un original árbol de Navidad blanco con bolas negras.

«A mí me gustan estas fechas, de verdad. Me dan como calorcito. Lo que llevo fatal son los villancicos, con esas voces tristes de niños huérfanos», ha espetado la gijonesa. Con total sinceridad y sin cortarse un pelo a la hora de seguir expresando su opinión ha lanzado una cuestión a sus seguidores: «¿Os habéis fijado que ya no los ponen en los centros comerciales ni en la calle?» Ella misma ha contestado con mucha franqueza y, quizás, hiriendo la sensibilidad de los febriles amantes de estas fechas. «Eso es porque no incitaban al consumismo, si no a la depresión profunda o al suicidio colectivo», sentencia.

Villancicos no. Muy claro lo tiene claro Beatriz Rico, aunque la actriz y cantante no se resiste ante otros temas navideños, muy habituales en lugares públicos, anuncios o programas de TV: «A mí ponme aunque sea el 'Last Christmas', de George Michael, El 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey o mejor, el 'Ropopó' de Raphael.