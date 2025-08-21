El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Portada de la revista ¡Hola!

Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

La empresaria aceptó con la condición de que no tuviesen que posar ambos juntos

María Moreno

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:17

La portada de esta semana de ¡Hola! con Bertín Osborne presentado a su hijo menor, fruto de su relación con Gabriela Guillén, quien también aparece en la revista posando con su pequeño, fue toda una sorpresa por la tensa relación que mantienen el cantante y la empresaria.

Un reportaje inesperado tras el que Guillén ha comentado «estar encantada de que alguna manera» se conozca a su hijo. «Para mí es un orgullo. Es mi hijo y yo le veo guapísimo... Le veo ahí y se me cae la baba», ha dicho Gabriela al programa 'TardeAR', al que también ha asegurado que con Bertín tiene «una relación cordial, como debe ser de unos padres».

Leticia Requejo, colaboradora del programa de Telecinco, cuya última conversación con Guillén fue el 5 de agosto, ha indicado que Bertín habría cambiado de actitud en estas semanas de agosto con su hijo. «No hay ningún tipo de convenio regulador con Bertín, no hay ningún tipo de relación con él y Bertín no se ha preocupado en ningún momento del niño ni ha generado ningún tipo de vínculo», ha contado la periodista sobre lo que le dijo hace 15 días Gabriela.

Sin embargo, Bertín habría sido asesorado por varias personas que le dieron la idea de hacer la exclusiva con su hijo, en el que Gabriela no iba a participar, pero el presentador le habría insistido, lo que subiría el montante del cheque de la exclusiva, que superaría los 65.000 euros. Una petición que Gabriela aceptó con la condición de no posar los tres juntos, sino por separado, como finalmente ha sucedido.

