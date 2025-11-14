El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La actriz Tilda Swinton en el Calendario Pirelli 2026. EFE

El calendario Pirelli 2026 celebra la conexión humana con la naturaleza con un reparto de lujo

Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline Christie y Venus Williams protagonizan una edición que apuesta por la sensualidad, la madurez y el diálogo artístico con los elementos

C. P. S.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

El Calendario Pirelli 2026 ya tiene protagonistas. La 52ª edición del emblemático proyecto visual reúne a figuras tan reconocidas como Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Gwendoline Christie y la estrella del tenis Venus Williams en una propuesta que explora cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza. Al frente del concepto está el fotógrafo noruego Solve Sundsbo, que apuesta por una mirada artística, íntima y profundamente sensorial.

Esta edición presenta a sus modelos encarnando diferentes elementos y atmósferas. Williams posa envuelta en un diseño ardiente, la modelo Eva Herzigova aparece sumergida bajo el agua y la cantante FKA Twigs se muestra cubierta de arena en una recreación casi ritual. Para Sundsbo, la elección del elenco era esencial: «Quería trabajar con mujeres con las que pudiera establecer un vínculo, tanto por su trayectoria como por su edad. Buscábamos sensualidad, naturaleza y una forma de representarlas que mantuviera el espíritu histórico del calendario sin repetir fórmulas».

La extenista Venus Williams en el Calendario Pirelli 2026. EFE

Desde su lanzamiento en los años sesenta, el calendario —tradicionalmente reservado para clientes de la marca italiana de neumáticos— ha evolucionado hacia un enfoque más artístico, dejando atrás la imagen clásica de modelos apenas vestidas para centrarse en narrativas visuales más complejas. Gwendoline Christie, cuya temática en esta edición es el «éter», celebra esta evolución: «Se ha adaptado al tiempo y ha mostrado nuevas maneras de entender la belleza y la sociedad. Esa capacidad de cambio es lo que más me atrae».

El reparto de 2026 se completa con las actrices Luisa Ranieri, Du Juan y Adria Arjona, la modelo Irina Shayk y la diseñadora Susie Cave. Una selección que confirma la intención del Pirelli de seguir ampliando horizontes y consolidarse como un objeto artístico que trasciende la moda.

