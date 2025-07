La «calma» que le dio Gijón a Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, para quedarse: así es su vida en la ciudad

E. Cuesta Jueves, 31 de julio 2025, 18:47 Comenta Compartir

Ivana Rodríguez ha encontrado en Gijón su refugio. La hermana de la influencer Georgina Rodríguez se mudó a la Villa de Jovellanos ya en 2019 por amor y en la ciudad encontró la «calma» que buscaba, además de enamorarse también de su paisajes y su gastronomía. Así lo ha contando ella misma en una entrevista concedida a la revista 'Hola', donde disfruta de una vida familiar tranquila, con su pareja el artista Carlos García y sus dos hijas y alejada del ajetreo de grandes urbes.

Siete años lleva Ivana Rodríguez mimetizándose con el entorno gijonés en particular, y asturiano en genera, con sus costumbres, tradiciones y hasta sus palabras más identificativas. Ella misma dice que Gijón le da «calma». Porque puede disfrutar de un agradecido paseo por la playa de San Lorenzo hasta tomarse un algo en la ruta de los vinos como hace un todo gijonés quie se precie, cosas que, por supuesto, recomienda a quienes se quieran acercar.

Por muy tópico que suene, la verdad es que sus platos estrella asturianos son un clásico que no falla y de los que nunca cansa: «fabes y cachopo». Puede sonar a bomba, sí, pero son casi casi comida obligatoria para visitantes. Además, Ivana es una perfecta embajadora de Gijón, que defiende incluso el clima, pues todos sabemos que siempre hay alguien que dice que en Asturias llueve mucho, «pero aquí en un día podemos pasar por un poco de lluvia y después abrir el cielo completamente», defiende ella. Tiene claro, además que en cuanto abre el día y sale un rayín de sol, «hay que aprovecharlo».

En la entrevista concedida a la revista 'Hola' donde Ivana Rodríguez se muestra muy cercana, sincera y natural, explica que si tuviera que elegir un sitio para pasar por el altar quizás no sé la emblemática iglesia de San Pedro donde hay hasta lista de espera para apuntarse, pero quizás sí «Covadonga o la ermita de la Providencia». Lo que tiene claro es que ha de ser un lugar que le conecte espiritualmente.

Una y otra vez repite que se siente muy a gusto en Gijón, aunque le apena un poco estar alejada, por ejemplo de sus sobrinos, «aunque todo no se puede tener», pero claro, surge la duda de ¿es Gijón su destino definitivo? Su pareja, el pintor y escultor Carlos García —autor de obras como la estatua de Quini frente a El Molinón— tiene mucho que ver en la decisión no ir y de permanecer. No descartan que si surge alguna oportunidad profesional importante cojan las maletas y se muden a otro lugar, pero hasta entonces tienen claro que en Gijón se está de lujo, «no se nos ocurre mejor lugar para vivir».

Temas

Gijón

Instagram