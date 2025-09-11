Carlos III se reúne con el príncipe Harry tras 18 meses sin verse

María Moreno Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:24 Comenta Compartir

Carlos III y el príncipe Harry no se veían desde febrero de 2024, cuando el duque de Sussex se trasladó desde California a Londres con motivo del diagnótico de cáncer del Rey. Dieciocho meses en los que ha habiado multitud de rumores sobre un posible encuentro en el que se reuniesen padre e hijo. Este miércoles, por fin, llegó el esperado reencuentro en Clarence House.

El hijo menor del monarca, de visita en Londres coincidiendo con el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, acudió en coche a la residencia familiar pasadas las cinco de la tarde. Allí estuvieron charlando, té mediante, durante 55 minutos.

Tras el encuentro con su padre, el príncipe Harry, que reside en California con Meghan Markle y sus dos hijos, que no le han acompañado a Reino Unido, se ha desplazado raudo hasta la recepción de los Juegos Invictus, en el que se le preguntó por el encuentro: «Él está muy bien, gracias», se limitó a decir sobre su padre.

Con quien no ha tenido ningún encuentro es con su hermano, el príncipe Guillermo, con el que parecen estar todos los puentes rotos pese a que Harry dice públicamente estar buscando una reconciliación con su familia. Sin embargo, según la cadena ABC, ha llegado a Londres con tres condiciones. La primera sería que el Rey se hiciese cargo de su seguridad y la de su familia, al menos en sus siguientes viajes al Reino Unido. La segunda sería sobre el control de los medios de comunicación para que no filtren noticias de su entorno y la tercera, que Meghan Markle tenga de nuevo tratamiento de Alteza Real.