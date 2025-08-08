El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cayetana Guillén Cuervo Efe

Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»

La actriz y periodista ha narrado este duro episodio de su vida en su recién estrenado pódcast 'No te lo Cayes'

E. N.

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:25

Cayetana Guillén Cuervo ha relatado en el segundo episodio de su pódcast 'No te lo Cayes', el momento más doloroso de su vida: la violación que sufrió cuando tenía solo seis años. La actriz, que había revelado esta agresión por primera vez en 2023, ha ofrecido ahora un relato aún más detallado. «Lo conté más suave de lo que era, pero fue como la manada. Ocho tíos. Se quitaron el cinturón y me hostiaron», confesó en conversación con la divulgadora Alba Moreno, también víctima de abusos.

La actriz y periodista subraya que su objetivo no es convertirse en «la bandera de nada». En su papel como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, la actriz ha abierto un espacio íntimo y valiente donde otras mujeres también puedan contar sus historias. «Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo», dice al describir el impacto acumulado de ese trauma.

Guillén Cuervo pone en palabras cómo aquel abuso influyó en todos los aspectos de su vida. «La psicóloga me dijo que lo había disociado para poder vivir. Mi mente lo apartó» , explica. «Todo en mi vida ha estado marcado por eso: mis relaciones personales, sexuales, de pareja, de trabajo... Todo», afirma.

«Odiaba mi cuerpo»

El momento más importante de la conversación es en el que Cayetana confiesa hasta qué punto el trauma la desconectó de su propia imagen. «Odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie», comparte. Esta percepción la llevó a volcarse obsesivamente en el estudio y el trabajo. «Me dediqué a estudiar y a trabajar. A sentirme útil donde yo sabía que era buena, porque en lo otro no, tengo un cabreo con la vida, tía. Me da un coraje que flipas».

