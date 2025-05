Las condiciones que Timothée Chalamet exigió a Kylie Jenner para mantener su relación El actor dejó en claro desde el inicio que no quería aparecer en el programa de las Kardashian, ni ser parte de las redes sociales de la empresaria

N. V. Lunes, 5 de mayo 2025, 12:28 Comenta Compartir

Desde que comenzaron su relación en 2023, Timothée Chalamet (29 años) y Kylie Jenner (27 años) han optado por llevar su historia de amor con extrema discreción. Aunque sí han acaparado todas las miradas con sus muestras de cariño y demostrando que, a pesar de lo que muchos pensaran, siguen manteniendo su relación estable.

Según el 'Daily Mail', la clave de su éxito no es pura casualidad, sino el resultado de una serie de condiciones que el actor habría establecido desde el principio. «Timothée dejó claras sus intenciones desde el principio de que no quería ser nunca un accesorio», aseguran las fuentes del medio británico que desvelan que fue Jenner quien le propuso iniciar una relación. El actor al principio era reticente, pero pronto aceptó seguir conociendo a la creadora de contenido. Eso sí, con unas reglas que el actor de 'Dune' impuso. «No quiere salir en el programa de las Kardashian y solo se le ve con Kylie en eventos», revelaron las mismas fuentes anónimas. Una afirmación que se ha cumplido desde que ambos oficializaron la pareja. Condición a la que se sumó la de «no aparecer en las redes sociales» de Kylie Jenner, quien, con casi 400 millones de seguidores, suele ser muy activa en sus cuentas.

«No vemos a Kylie publicando su relación con Timothée y eso es porque ella quiere mantenerlo cerca. Lo quiere y ven un futuro juntos. Así que si mantenerlo fuera de sus redes sociales funciona, entonces ella seguirá haciéndolo», reveló otra fuente al 'Daily Mail'.

Ni en la alfombra roja

Durante la celebración de la 97ª edición de los Premios Oscar, Chalamet acudió a la gala como nominado a mejor actor por su papel de Bob Dylan en 'A Complete Unknown', un premio que finalmente logró Adrien Brody gracias a su impresionante interpretación en 'The Brutalist'. Frente a este varapalo, Chalamet estuvo en todo momento apoyado por su pareja Kylie Jenner quien, a pesar de no posar juntos en la alfombra roja, no se separó de él en toda la noche.