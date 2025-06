Las confesiones de Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo: «Estoy muy orgullosa de ser tu esposa» La 'influencer' ha revelado que, por el momento, no planea continuar con el reality, en una entrevista realizada por su pareja

Joaquina Dueñas Domingo, 1 de junio 2025, 13:07 Comenta Compartir

Georgina Rodríguez protagoniza la nueva edición de Vogue Arabia con una entrevista muy especial: su pareja, Cristiano Ronaldo, es quien le hace las preguntas. La conversación tuvo lugar antes de que la influencer española debutara en la Met Gala, y tuvo que hacerse por teléfono, ya que ambos se encontraban a miles de kilómetros de distancia. Eso no impidió que el astro del fútbol preguntara por cuestiones tan personales como sus sentimientos al ser designada como «la novia de».

Una personalidad que hemos podido conocer a través de las tres temporadas de su reality Soy Georgina, sobre el que ha anunciado: «Por el momento, no planeo continuar». Segura de sí misma, agradece la oportunidad que le dio Netflix para mostrarse tal como es: «Las marcas con las que trabajo han confiado en mí por quien soy. Aunque me conocían por ser tu esposa, he logrado abrirme camino mostrándome también».

Una independencia profesional que ha consolidado sin renunciar a la crianza de sus hijos. El propio Cristiano le confiesa su admiración por ser capaz de mantener su «hogar unido» mientras la ve «viajando por todo el mundo por trabajo». En este sentido, Georgina lo tiene claro: «Nuestra familia es lo primero. Todo lo que hago profesionalmente gira en torno a su bienestar. Todas mis sesiones y compromisos laborales se organizan según la disponibilidad de nuestra familia. Nuestros hijos siempre me acompañan en todos mis viajes para que pueda disfrutarlos en todo momento», destaca. Y añade: «Tengo la suerte de poder elegir los proyectos que quiero desarrollar en mi carrera».

El futbolista incluso le pregunta qué es lo que más y lo que menos le gusta de él. Ella responde con soltura y algo de picardía: «Lo que más me gusta de ti es tu corazón, lo amable que eres, lo bien que cuidas de nuestra familia y el amor incondicional que nos das. ¿Lo que menos…? ¡Ya te lo he dicho en privado muchas veces!». Así nos deja con la incógnita de cuál será el mayor defecto del delantero.

Juntos recuerdan cómo fue su primer encuentro, en 2016, cuando Georgina era dependienta en una boutique y la chispa entre ambos fue inmediata. «Sentí algo inexplicable en mi interior, como si nos conociéramos de toda la vida. Recuerdo que, cuando nos tomamos de la mano por primera vez, sentí una paz y una energía inexplicables. Cuando las personas están tan enamoradas como nosotros, saben lo fuerte que es esa conexión. Esa chispa que surgió desde que nos conocimos también ha crecido y madurado con el tiempo», expresa.

Casi una década ha pasado desde aquel encuentro fortuito que cambió para siempre las vidas de Georgina y Cristiano, y dio un vuelco al día a día de la joven de Jaca. De la noche a la mañana, se convirtió en una de las figuras más seguidas por los paparazzi, se hizo cargo de tres hijos —a los que luego sumó otros tres, uno de ellos fallecido en el parto— y logró hacerse un nombre propio en el mundo de la moda.

Sobre cómo era su vida antes de todo eso, confiesa: «Si te digo la verdad, ya no recuerdo con claridad cómo era mi día a día sin ser famosa…». Después de haberse adaptado a la exposición pública, reflexiona: «Es parte de nuestra rutina y de nuestro día a día. Somos una familia muy normal a pesar de todo; nos encanta estar juntos y hacer planes. Ser famosos no nos detiene, simplemente nos hemos adaptado a esta nueva etapa de la vida».