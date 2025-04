Confirmado: Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

J. Dueñas / N. V. Martes, 22 de abril 2025, 11:27 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

Cayetana Guillén Cuervo no se lo pudo callar. Ha revelado lo que ya muchos pensaron tras la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: Amaia Montero vuelve a la banda. Después de meses de especulaciones y de jugar al despiste, ha sido ella, Caye, su amiga, quien ha confirmado definitivamente el regreso de Amaia a los escenarios de la mano del grupo del que fue fundadora y con quien cosechó grandes éxitos a finales de los 90 y principios de los años 2000.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España actuó como presentadora en los premios Talía, compartiendo el escenario con el actor Antonio Banderas. Antes de inaugurar la ceremonia, explicó cómo vivió el instante en que se enteró de que su gran amiga reincorporaba la agrupación a la que pertenecía. Con emoción, recordó: «Me eché a llorar al teléfono». La actriz, que llevaba tiempo en conocimiento del enorme secreto de la cantante, había prometido mantenerlo en reserva, afirmando que «ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie, ni siquiera en casa».

Cayetana puntualizó que Amaia se encuentra muy bien e ilusionada, aunque afronta esta nueva etapa con cautela. Además, resaltó que la artista está profundamente agradecida por el cariño recibido, evocando el impacto de su proyecto musical junto a Karol G al comentar: «Aquello fue algo maravilloso, España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar».

En cuanto a los rumores sobre un supuesto conflicto entre Amaia Montero y Leire Martínez, la presentadora dejó claro que su amiga –quien además es madrina de su hijo Leo– jamás le ha dicho nada sobre la exintegrante de La Oreja de Van Gogh. «A mí Amaia no me ha dicho nada, jamás, nunca de Leire ni nada; no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo de lo que no dispongo de información». «Creo que seguramente ellas desconocen gran parte de lo que se comenta, porque al final el personaje público circula y la persona real se sorprende en casa con lo que oye», zanjó.