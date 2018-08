El desplante de la hija de Bigote Arrocet a Terelu y Carmen Borrego «¿Pero qué le hemos hecho nosotras? Se me ha puesto mal cuerpo y todo», decía Terelu EL COMERCIO Miércoles, 22 agosto 2018, 19:09

Nuevo capítulo de Las Campos y nueva polémica sobre la mesa. No hay semana que el reality familiar no deje algún momento reseñable y ha vuelto a pasar, pero esta vez en Chile. La hija de Bigote Arrocet tuvo un desplante con Terelu y Carmen Borrego en la primera velada con la matriarca del clan Campos.

María Gabriela se negó a conocer a las hijas de la pareja de su padre por motivos que se desconocen. De hecho, pidió expresamente a la dirección del programa que no acudiesen a la cita, algo que dejó en shock a Terelu y a Carmen.

«Estoy flipando. Me llaman de Madrid para decirme que María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras. Que no quiere comer con nosotras, pero que tampoco quiere encontrarse con nosotras después. Es decir, que no es que quiera hablar algo con su padre y mamá a solas, porque sino quedaría tras la comida», decía atónita Carmen Borrego a su hermana durante la emisión del programa.

Terelu Campos no daba crédito. «¿Me lo estás diciendo de verdad?». Al principio pensaba que era una broma de su hermana, pero nada más lejos de la verdad. Le sentó tan mal que incluso se le puso mal cuerpo, como así reconoció ante las cámaras. «¿Pero qué le hemos hecho nosotras», se preguntaba.

Al parecer ni Bigote ni María Teresa estaban al tanto de los deseos de la hija del humorista chileno por lo que optaron por no crear mal rollo antes de la comida y se inventaron una excusa para no acudir. Cuando la matriarca del clan se disculpó por la ausencia de sus hijas en el encuentro, María Gabriela se mantuvo callada y no comentó nada.