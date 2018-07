Toñi Moreno se sincera sobre su «enemistad» con María Teresa Campos La presentadora quiso zanjar la polémica y habló alto y claro en su programa 'Viva la vida' EL COMERCIO Lunes, 30 julio 2018, 17:05

Después de un sinfín de rumores y habladurías, Toñi Moreno se ha sincerado sobre su «enemistad» con María Teresa Campos. El programa '¡Qué tiempo tan feliz!' se despidió de la parrilla de Telecinco después de ocho años y en su lugar llegaba 'Viva la vida', con Moreno como sustituta de la veterana Campos.

La barcelonesa ha querido zanjar de una vez por todas la polémica que se ha creado entre las dos dejando claro en su propio programa que no hay ningún tipo de enfrentamiento. «María Teresa Campos fue y es mi maestra. Vine a Madrid porque su hija, Carmen Borrego, me llamó para ser la coordinadora de tertulia de un programa. La primera oportunidad de Madrid me la da Teresa Campos y Carmen Borrego. Trabajé con ella un año y pico, aprendí mucho de lo que sé». Aquel programa fue 'Cada día', el formato con el que la reina de las mañanas pasó de Telecinco a Antena 3 sin mucho atino durante 2004 y 2005.

La conductora se deshizo en halagos: «La televisión de ahora la inventó esta señora. No tengo más que palabras de admiración absoluta. Todo el mundo tiene un referente y en este país, los que nos dedicamos a esto (la televisión), hay varios: Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Hermida. Teresa Campos es mi referente».

Además, «no siento que haya llegado para sustituir a nadie porque su programa se acabó. Hubo unos meses en los que no se emitió nada y llegó este, que es otro programa. Me llamaron y estoy muy agradecida».

Eso sí, Moreno quiso lanzar un bonito mensaje a la Campos: «Teresa, la ilusión de mi vida es que tú un día vengas a este plató, te sientes, te haga la entrevista, la entrevista de mi vida y que te vayas muy contenta. Eso es lo que a mí me gustaría».