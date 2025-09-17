Ed Sheeran da la sorpresa en las fiestas de un pueblo de Murcia El cantante felicitó a todos por las fiestas de La Algaida

El cantante Ed Sheeran sorprendió a todos los algaideros al aparecer de pronto en las fiestas patronales. «Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte«, dijo en español disculpándose por si no lo había pronunciado bien.

La localidad murciana de La Algaida celebra sus fiestas en la tercera semana de septiembre y este año contaba con un participante muy especial. Aunque fue virtual, ya que la aparición de Sheeran fue a través de vídeo, el cantante tiene una relación especial con la localidad.

Y es que ya estuvó en La Algaida cuando sólo contaba con nueve años. Entonces acudió a la boda de un primo suyo que se casaba «con una chica de Murcia», explicó el propio Sheeran en una entrevista.