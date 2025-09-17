El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ed Sheeran participó en las fiestas de La Algaida, en Murcia.

Ed Sheeran da la sorpresa en las fiestas de un pueblo de Murcia

El cantante felicitó a todos por las fiestas de La Algaida

J. L. R.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:09

El cantante Ed Sheeran sorprendió a todos los algaideros al aparecer de pronto en las fiestas patronales. «Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte«, dijo en español disculpándose por si no lo había pronunciado bien.

La localidad murciana de La Algaida celebra sus fiestas en la tercera semana de septiembre y este año contaba con un participante muy especial. Aunque fue virtual, ya que la aparición de Sheeran fue a través de vídeo, el cantante tiene una relación especial con la localidad.

Y es que ya estuvó en La Algaida cuando sólo contaba con nueve años. Entonces acudió a la boda de un primo suyo que se casaba «con una chica de Murcia», explicó el propio Sheeran en una entrevista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer del ganadero asesinado en Ribadesella dice que los asaltantes hablaban español y repetían: «¿Dónde está el dinero?»
  2. 2 Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
  3. 3 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  4. 4 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  5. 5

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  6. 6 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  7. 7

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  8. 8 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  9. 9 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  10. 10 Las patatas bravas de dos asturianos, candidatas a proclamarse mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ed Sheeran da la sorpresa en las fiestas de un pueblo de Murcia

Ed Sheeran da la sorpresa en las fiestas de un pueblo de Murcia