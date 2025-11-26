Emilio Aragón publica libro y aprende a tocar la gaita: «Llevo dos clases, pero es muy difícil» El presentador, actor y productor presume de orígenes en el programa de Marc Giró: «Mi mujer es asturiana, y yo también»

Emilio Aragón hizo todo tipo de confesiones anoche en el 'Late Xou', donde Marc Giró consiguió que incluso volviese a ejercer de presentador y donde el querido actor, escritor y productor acudió a presentar su nuevo libro: 'Telmo Lobo: la leyenda del pirata'. Un libro que homenajea a Robert Louis Stevenson, autor de 'La isla del tesoro', en el 175º aniversario de su nacimiento, y que sirve de escenario para esta novela de aventuras.

Pero, además, el también humorista, músico, cantante, director de cine, guionista, compositor y empresario audiovisual hispano-cubano confesó que, a sus 66 años, está aprendiendo a tocar la gaita: «Llevo dos clases, pero es muy difícil», reconoció el hijo del recordado 'Miliki'. Y, al ser preguntado por Giró sobre esa afición hasta ahora desconocida, presumió de orígenes: «Mi mujer es asturiana, y yo también».

Se refería Aragón a que su mujer, Aruca, pertenece a la saga de los Fernández-Vega, y la pareja -que tiene un nieto llamado Pelayo- se encuentra muy unida a la región.

Y, de hecho, grabó junto a uno de nuestros gaiteros más ilustres, José Manuel Tejedor, uno de sus proyectos musicales, además de realizar una versión de la popular nana folk 'Añada pa Gael' durante el confinamiento.

Pero, además, el protagonista de 'Médico de familia', que ahora cumple treinta años, aseguró que estaría dispuesto a reencontrarse con el resto del elenco de la serie para trabajar en una secuela de la icónica ficción de Globomedia y desveló algunas de sus supersticiones, como que no soporta el color amarillo (le viene de familia, porque nadie puede verlo en la estirpe circense) o que, «si se cae una partitura, tienes que sentarte encima».

