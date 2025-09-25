Ocho meses de mensajes y un viaje a Italia: Fati Vázquez da detalles sobre su romance con Lamine Yamal La influencer gallega desvela cómo fue su breve relación con la joven estrella del Barça, cuando áun este era menor de edad

N. V. Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:29 | Actualizado 19:50h.

La historia que durante meses circuló en los platós de televisión ya tiene voz propia. Fati Vázquez, creadora de contenido de 30 años, ha contado en el pódcast 'En todas las salsas' cómo fue su vínculo con Lamine Yamal, el futbolista que a sus 18 años ya es icono del FC Barcelona y de la Selección Española. «Es que fueron ocho meses hablando, que esto no es de la noche a la mañana», confesó la gallega, desmontando la idea de un romance improvisado y revelando que el contacto comenzó mucho antes de su escapada italiana.

Más allá de su polémica celebración de mayoría de edad, en la que organizó una fiesta con más de 200 invitados (con personas con acondroplasia para 'animar el evento'), el joven futbolista se ha dejado ver este verano con streamers, influencers y artistas de fiesta. Uno de los momentos fue ese viaje a la costa de Sicilia. Allí, los paparazzi captaron a la pareja en moto de agua y en cenas íntimas, imágenes que poco después terminaron en la portada de la revista Lecturas. Vázquez asegura que no esperaba que aquello se hiciera público: «Yo no puedo negar lo innegable, pero tampoco pensé que iba a explotar así». La influencer incluso relató que llegó un día más tarde de lo previsto y, por horas, no coincidió con otra joven que también había estado con el jugador. «Yo me entero de lo de esta chica porque yo el domingo, después de haber estado de viaje, ya en mi casa, subo un post y la chica ve que es el mismo sitio en el que ella ha estado y me escribe», cuenta la joven.

Pero aquella vez no fue el primer contacto de ambos. Tiempo atrás, cuando él apenas tenía 11 años, Fátima y Lamine hablaron. «Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista de cosas que hacer», se sinceró la influencer. Sin embargo, él nunca admtió ser su fan porque «su ego no lo permitiría». Algo que a la joven no le pareció bien y cree que no está «bien asesorado» respecto a «su humildad».

Hoy, con Yamal ya oficializando su relación con la cantante Nicki Nicole, Fati Vázquez observa la historia desde la distancia, aunque no se muerde la lengua: «Yo creo que él sí está muy pillado y ella no».