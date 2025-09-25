El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Ocho meses de mensajes y un viaje a Italia: Fati Vázquez da detalles sobre su romance con Lamine Yamal

La influencer gallega desvela cómo fue su breve relación con la joven estrella del Barça, cuando áun este era menor de edad

N. V.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:29

La historia que durante meses circuló en los platós de televisión ya tiene voz propia. Fati Vázquez, creadora de contenido de 30 años, ha contado en el pódcast 'En todas las salsas' cómo fue su vínculo con Lamine Yamal, el futbolista que a sus 18 años ya es icono del FC Barcelona y de la Selección Española. «Es que fueron ocho meses hablando, que esto no es de la noche a la mañana», confesó la gallega, desmontando la idea de un romance improvisado y revelando que el contacto comenzó mucho antes de su escapada italiana.

Más allá de su polémica celebración de mayoría de edad, en la que organizó una fiesta con más de 200 invitados (con personas con acondroplasia para 'animar el evento'), el joven futbolista se ha dejado ver este verano con streamers, influencers y artistas de fiesta. Uno de los momentos fue ese viaje a la costa de Sicilia. Allí, los paparazzi captaron a la pareja en moto de agua y en cenas íntimas, imágenes que poco después terminaron en la portada de la revista Lecturas. Vázquez asegura que no esperaba que aquello se hiciera público: «Yo no puedo negar lo innegable, pero tampoco pensé que iba a explotar así». La influencer incluso relató que llegó un día más tarde de lo previsto y, por horas, no coincidió con otra joven que también había estado con el jugador. «Yo me entero de lo de esta chica porque yo el domingo, después de haber estado de viaje, ya en mi casa, subo un post y la chica ve que es el mismo sitio en el que ella ha estado y me escribe», cuenta la joven.

Pero aquella vez no fue el primer contacto de ambos. Tiempo atrás, cuando él apenas tenía 11 años, Fátima y Lamine hablaron. «Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista de cosas que hacer», se sinceró la influencer. Sin embargo, él nunca admtió ser su fan porque «su ego no lo permitiría». Algo que a la joven no le pareció bien y cree que no está «bien asesorado» respecto a «su humildad».

Hoy, con Yamal ya oficializando su relación con la cantante Nicki Nicole, Fati Vázquez observa la historia desde la distancia, aunque no se muerde la lengua: «Yo creo que él sí está muy pillado y ella no».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  6. 6

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  9. 9 Emilio Garcíablanco «era feliz viendo a la gente disfrutar»
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ocho meses de mensajes y un viaje a Italia: Fati Vázquez da detalles sobre su romance con Lamine Yamal

Ocho meses de mensajes y un viaje a Italia: Fati Vázquez da detalles sobre su romance con Lamine Yamal