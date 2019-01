La foto de Iker Casillas que no le ha gustado nada a Sara Carbonero La foto que eligió Casillas para sumarse al resto #10yearchallenge no fue del agrado de Sara Carbonero EL COMERCIO Gijón Viernes, 18 enero 2019, 19:07

No hay famoso que se resista al movimiento #10YearChallenge. El futbolista, Iker Casillas, ha querido sumarse a la moda del momento de las redes sociales y ha arrastrado a su mujer con él.

En la imagen no aparece solo sino que también sale su mujer, la periodista Sara Carbonero. En la imagen ambos aparecen en una actitud muy cariñosa junto al cartel de Navalacruz, el pueblo abulense de Casillas.

Si al ex jugador del Real Madrid le pareció una buena idea compartir esta foto, Sara Carbonero no se mostró muy contenta. Al contrario, en un comentario en la publicación de Instagram dejó claro que no era de su agrado.

Solo hicieron falta dos iconos para que la periodista dejase claro que no le había hecho excesiva gracia la imagen; una pistola y una calavera.