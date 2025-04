La confusa imagen de Amaia Montero convertida en Daenerys de 'Juego de Tronos': ¿un dardo a Leire?

N. V. Lunes, 14 de abril 2025, 19:56 Comenta Compartir

La polémica que rodea a 'La Oreja de Van Gogh' por una hipotética vuelta de Amaia Montero no deja de generar titulares. Mientras tanto Leire Martínez, tras su turbulenta salida del grupo, iniciaba su andadura en solitario el pasado viernes al publicar su primer single 'Mi nombre'. Una canción repleta de indirectas hacia todas las críticas vertidas sobre ella y a su fin como vocalista de 'La Oreja': «Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más Dos caras y un nombre».

El proyecto, presentado en 'La Revuelta', es un ajuste de cuentas, «un apuñalamiento», como el mismo David Broncano subrayó. Una obra con la que Martínez «se ha quedado a gusto» y en la que cuenta cómo se ha sentido durante todo este proceso y que incluye, de hecho, un guiño musical a 'El último vals'.

Justo después, durante el fin de semana, ha trascendido una fotografía, publicada en la cuenta de Amaia Montero, creada a partir de Inteligencia Artificial colocándose en el papel de Daenerys Targaryen, la madre de dragones de 'Juego de Tronos'.

«Dracarys (grito de guerra que usan los Targaryen cuando quieren que sus dragones escupan fuego). Nadie me conoce como tú. Gracias por este Box simplemente perfecto», escribió en un mensaje que muchos seguidores tomaron como un 'dardo' hacia Leire por el momento de su publicación. «Qué sutil, Amaia», decía alguno de sus 'followers'.