Isabelle Junot posa con un periódico informando de su emberazo. Instagram

Isabelle Junot anuncia que está esperando su segundo hijo

Casada con Ávaro Falcó desde 2022, tuvieron a su primer bebé en junio de 2023

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:16

Isabelle Junot ha anunciado que está embarazada a través de una divertida publicación en sus redes sociales. La esposa de Álvaro Falcó ha publicado una serie de tres fotografías en la que aparece posando en el salón de su casa con un periódico que al retirarlo esconde su incipiente barriguita. «Noticia de última hora: Próximamente…. ¿Qué será? ¿Chico o chica?», dice el texto con el que ha acompañado las imágenes. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones.

El bebé que esperan será el segundo hijo para la pareja que dio la bienvenida a su primogénita, Philippa, hace poco más de dos años, en junio de 2023. Isabelle y Álvaro se conocieron en 2016 la estación de esquí suiza de Gstaad pero no empezaron su relación hasta dos años después, cuando se reencontraron en Madrid. En abril de 2022 se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en el Palacio del Marqués de Mirabel rodeados de amigos y familiares entre los que estaba la prima de Álvaro, Tamara Falcó, una de las primeras en felicitar a la pareja en sus redes sociales.

