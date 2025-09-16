El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira «varios meses»: «No me queda otra que curarme»

El humorista agradece el cariño y los mensajes de ánimo recibidos tras explicar que está enfermo

N. V.

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:18

«Estaré varios meses sin participar en mis movidas». Escueto, directo y sin perder su esencia, el afamado cómico Javier Cansado reveló este lunes que se retira temporalmente de la actividad pública. El humorista explicó que este verano se puso enfermo, fue operado de un tumor y ahora comienza tratamiento.

La reacción ha sido inmediata. Compañeros de profesión, seguidores y amigos inundaron las redes con mensajes de ánimo y afecto. Desde Dani Rovira hasta Andreu Buenafuente, pasando por miles de usuarios anónimos, todos coincidieron en lo mismo: Javier es imprescindible. «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!», agradeció.

Se da la circunstancia que justo este mismo periodo estival, el cómico iba a actuar en el Teatro Jovellanos de Gijón, junto a su inseparable Faemino. Sin embargo, el 'show' fue cancelado por «razones de fuerza mayor».

A sus 69 años, Javier Cansado es una figura clave del humor español, con décadas de trayectoria junto a Faemino y una presencia constante en televisión, radio y podcast. Su pausa no es una despedida, sino un paréntesis necesario.

