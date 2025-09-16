Javier Cansado anuncia que tiene cáncer y se retira «varios meses»: «No me queda otra que curarme» El humorista agradece el cariño y los mensajes de ánimo recibidos tras explicar que está enfermo

«Estaré varios meses sin participar en mis movidas». Escueto, directo y sin perder su esencia, el afamado cómico Javier Cansado reveló este lunes que se retira temporalmente de la actividad pública. El humorista explicó que este verano se puso enfermo, fue operado de un tumor y ahora comienza tratamiento.

La reacción ha sido inmediata. Compañeros de profesión, seguidores y amigos inundaron las redes con mensajes de ánimo y afecto. Desde Dani Rovira hasta Andreu Buenafuente, pasando por miles de usuarios anónimos, todos coincidieron en lo mismo: Javier es imprescindible. «Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!!!!», agradeció.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

Se da la circunstancia que justo este mismo periodo estival, el cómico iba a actuar en el Teatro Jovellanos de Gijón, junto a su inseparable Faemino. Sin embargo, el 'show' fue cancelado por «razones de fuerza mayor».

A sus 69 años, Javier Cansado es una figura clave del humor español, con décadas de trayectoria junto a Faemino y una presencia constante en televisión, radio y podcast. Su pausa no es una despedida, sino un paréntesis necesario.

