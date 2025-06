Jeff Bezos ultima su acuerdo prematrimonial antes de darse el 'sí, quiero' con Lauren Sánchez

Joaquina Dueñas Lunes, 2 de junio 2025, 12:37 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

La última semana de junio tendrá lugar la boda de uno de los hombres más ricos del mundo, la de Jeff Bezos con Lauren Sánchez. La pareja ha elegido Venecia para celebrar un enlace cuyo coste se ha estima en unos 30 millones de dólares y al que acudirá lo más granado de la sociedad estadounidense e internacional. Pero antes, el fundador de Amazon está ultimando su acuerdo prematrimonial, al objeto de blindar su patrimonio, valorado en más de 203.000 millones de euros.

El objetivo es evitar tener que ceder parte de su fortuna en caso de divorcio, como le sucedió en su matrimonio con MacKenzie Scott, madre de sus cuatro hijos y con quien llevaba casado 25 años. MacKenzie, que acompañó y apoyó al empresario en su crecimiento profesional recibió un 4% de participación de Amazon, convirtiéndola en una de las mujeres más acaudaladas del mundo. Según Forbes, su patrimonio actual supera los 152.000 millones de euros.

En todo caso, los acuerdos prenupciales son una práctica habitual entre ricos y famosos y no siempre tratan de dinero, al menos no solo. Existen cláusulas que abordan las posibles infidelidades e, incluso, la frecuencia de la práctica sexual marital. Este es el caso de Jennifer López y Ben Affleck. La intérprete de 'El anillo pa cuando' estipuló que debían tener más de cuatro relaciones sexuales a la semana, algo que ya incluyó en el contrato prematrimonial que redactaron en su primer compromiso, al inicio de los 2000. Con sexo o sin él, parece que no ha sido suficiente para que su vida en común prosperase.

Más románticos son Mark Zuckerberg y Priscila Chan que decidieron dejar por escrito la obligación de dedicarse al menos 100 minutos semanales a solas, además de una noche a solas fuera de casa sin distracciones.

Las compensaciones por infidelidad también son objeto habitual en este tipo de acuerdos y, por supuesto, estaba incluido en el del Affleck y Lopez: el actor debía pagar 5 millones de dólares en caso de infidelidad. En la misma línea, Justin Timberlake acordó abonar 500.000 dólares a Jessica Biel en caso de adulterio; en 4 millones de dólares estaba tasada la infidelidad de Chalie Sheen durante su matrimonio con Denise Richards; y las adicciones sexuales de Michael Douglas llevaron a Catherine Zeta-Jones a incluir una clausula de 5 millones en caso de adulterio, además de 2,8 por cada año de matrimonio si se divorciaban. Llevan 25 años casados. En el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie, lo que estaba en juego era la custodia exclusiva de los hijos.

Controlar las adicciones de su marido llevó a Nicole Kidman a poner por escrito un compromiso sobre el consumo de alcohol y de estupefacientes. Así, si Keith Urban consume cocaína o alcohol, la actriz puede divorciarse de él sin compensación económica alguna.

Un millón de dólares por cada año de matrimonio fue el acuerdo entre Kanye West y Kim Kardashian, el mismo valor que el de Beyoncé y Jay-Z, quienes sumaron 5 millones de dólares por cada hijo que tuvieran juntos. Por su parte, el matrimonio de Tom Cruise y Katie Holmes cotizaba a 3 millones de dólares por año y en caso de cumplir 10 años unidos, ella tenía derecho a la mitad de la fortuna del actor. Sin embargo, la actriz optó por un divorcio rápido y no reclamó el dinero cuando decidió romper con el actor en 2012, después de seis años casados.

A pesar de no haberse dado el 'sí, quiero, de momento, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también firmaron un acuerdo tras el nacimiento de su primera hija biológica en común, Alana Martina, por el que, en caso de ruptura, ella se quedaría con la casa de La Finca y recibiría un sueldo mensual de 100.000 euros al mes, una cifra que se habría incrementado tras el nacimiento de Bella Esmeralda.