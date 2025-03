Joana Sanz rompe su silencio tras la absolución de su marido

Joaquina Dueñas Domingo, 30 de marzo 2025, 13:35 Comenta Compartir

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya absuelto a Dani Alves por el delito de agresión sexual, su esposa, Joana Sanz, ha roto su silencio publicando un comunicado en sus redes sociales en el que subraya que ha logrado seguir en pie a pesar del daño que ha sufrido desde que trascendieron las acusaciones contra el deportista. «Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo», ha escrito. «A pesar de tanto daño mediático/público, sigo en pie, sin faltarme el trabajo como tantos deseaban que sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás», ha añadido.

«Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua, que, a veces, envenena», ha continuado, para terminar el texto con un «Feliz vida». Un mensaje que ha publicado sobre una fotografía de su rostro con una amplia sonrisa y una expresión de satisfacción y serenidad.

El TSJC ha revocado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Alves a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual al valorar que el testimonio de la víctima no era suficiente para mantener la pena al detectar incongruencias en el relato, por lo que ha decidido aplicar el principio de presunción de inocencia a favor del deportista. La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, que dirimirá si se mantiene la absolución o si se restablece la condena inicial.

Durante el proceso contra Dani Alves, la postura de su esposa sufrió varios vaivenes. En diferentes ocasiones cerró sus redes sociales por la presión que sufría, la misma que hizo que se retirara temporalmente de la escena pública y profesional. Aunque anunció su separación del futbolista, volvió a retomar su matrimonio y finalmente no dudó en apoyarlo durante el juicio, acudiendo al tribunal junto a la familia del brasileño. La modelo se convirtió así en el mejor apoyo de su marido, al que visitó en varias ocasiones en prisión.

El futbolista fue detenido por los Mossos d'Esquadra el 20 de enero de 2023 y, tras declarar en la Ciudad de la Justicia, fue enviado a la cárcel de Brians 2, donde permaneció en prisión provisional hasta el 25 de marzo de 2024, tras cumplir 14 meses privado de libertad y consignar una fianza de un millón de euros.

Comenzó entonces una estrategia de despiste por parte de Joana Sanz para evitar ser vista con su marido, aunque todo apuntaba a que se habían reconciliado. Aunque diferentes informaciones recogían escenas cómplices de la pareja, el testimonio gráfico llegó en noviembre de 2024, cuando fueron fotografiados paseando por Madrid. Unos meses después, en enero de 2025, era la propia Joana quien publicaba una fotografía de los dos juntos que se interpretó como la confirmación de la reconciliación. Aunque se ha pronunciado de manera vehemente en más de una ocasión, ha sido con la absolución de Alves cuando ha decidido dar un golpe en la mesa y dejar claro lo que ha vivido y sufrido en los últimos años.