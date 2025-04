Quién es Juan Faro, el expolicía influencer que reaparece en televisión tras pasar 101 días en la cárcel

N. V. Miércoles, 9 de abril 2025, 19:18 Comenta Compartir

Juan Faro, un exagente de policía y conocido influencer del ámbito fitness y lifestyle, ha vuelto a la escena pública tras pasar 101 días en prisión preventiva. Acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal, Faro reapareció en el programa de televisión 'Código 10', en Cuatro, donde ofreció su versión de los hechos y denunció presuntas irregularidades en su detención. Según publicó el diario ABC, Faro sorteaba tickets por valor de 10 euros cada uno para participar en sus sorteos. Dinero que no tributaba.

Con más de 350.000 seguidores en Instagram y una fuerte presencia en YouTube, Faro fue detenido en diciembre de 2024 en el marco de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. Las autoridades investigaban un supuesto entramado de sorteos de coches de lujo, valorados en cientos de miles de euros, sin la debida declaración fiscal. Durante los registros en su domicilio, se incautaron vehículos de alta gama, criptomonedas y sustancias estupefacientes, lo que fortaleció la hipótesis policial.

Afirmó en el programa conducido por Nacho Abad que su detención fue producto de una manipulación de los informes policiales, lo que, según él, llevó a los investigadores a «engañar al juez» para decretar su ingreso en prisión preventiva. Faro negó cualquier vínculo con narcotraficantes, aunque admitió haber coincidido con personas con antecedentes policiales en una cena, defendiendo que esto no lo convierte en culpable. Además, Faro acusa a ciertos excompañeros de haber montado una causa en su contra por rencillas internas.

«Se me detiene por un presunto delito de blanqueo de capitales por tráfico de drogas», ha asegurado Faro en el plató del programa. A la pregunta de si conoce a narcotraficantes, respondió que no: «Me reuní un día en una cena en la que había ocho personas que tienen antecedentes policiales y no judiciales por narcotráfico. Pero éramos veinte», ha alegado, subrayando que no mantiene ningún vínculo con ellos.​

Actualmente, se encuentra en libertad con medidas cautelares, incluyendo la retirada de su pasaporte por riesgo de fuga, ya que planeaba trasladar su residencia fiscal a Dubái.

