Padilla se sincera sobre la cornada que le arrancó el ojo El torero, que sufrió una violenta cogida en octubre de 2011, se confesó con Bertín Osborne este viernes en 'Mi casa es la tuya' | «Cuando me puse de pie, tuve que recoger del suelo parte de mi cara y el ojo, que se descolgó» EL COMERCIO Gijón Sábado, 1 junio 2019, 17:31

'Mi casa es la tuya' regresó este viernes a Telecinco con la visita de Bertín Osborne al torero Juan José Padilla. El diestro pasó revista a su vida y trayectoria tanto dentro como fuera de las plazas. Una carrera que ha estado cargada de momentos plenos, pero también de otros que no lo fueron tanto. Como aquella cogida que sufrió en 2011 en Zaragoza, cuando perdió su ojo izquierdo tras ser embestido por un toro.

Durante su entrevista con Bertín, el torero, que confesó haber recibido «39 cornadas» a lo largo de su carrera, recordó aquel instante. «Era una tarde muy bonita. Yo pensaba: estoy en Zaragoza, corrida televisada... Me iba a arriesgar y tenía el presentimiento de que pasaría algo, pero no sabía que fuese a llegar a ese extremo ni a esa gravedad. El toro me derrumbó, pasó y se llevó la cara y el ojo», sentenció el torero, que relató los momentos inmediatamente posteriores a la cogida.

«Desde que me levanté sabía de la gravedad. Primero porque cuando me puse de pie, tuve que recoger del suelo parte de mi cara y el ojo, que se descolgó. Sabía que la visión la perdía. Pero la gravedad la vi cuando llegué a los brazos del doctor y le vi la cara. Le dije: 'Hágalo por mi mujer y mis hijos'. Pero además, tenía seccionada la carótida externa y no podía respirar. Pensaba que no viviría. Ahí fue donde me preocupé. Creía que me iba. Aparte, por la órbita [de los ojos] salía mucho caño de sangre. Cada vez que intentaba respirar, me salía sangre por el ojo. Ver las caras de los demás era muy preocupante. Y ya no recuerdo más», comentó Padilla.

Días después, le regresó la conciencia. «Despierto en la planta de UCI del Hospital Miguel Servet. Despierto rodeado de aparatos y de todo y empecé a decir... '¿Dónde estoy? ¡No estoy con San Pedro!'», bromeó. «Lo primero que pensé fue: «Dios me ha dado otra oportunidad». Gracias a Dios», señaló.

«El ojo lo mantuve un año y pico e intentamos por todos los medios recuperar la visión, pero estaba roto el nervio óptico. Era imposible», enfatizó el diestro.

En ese instante, el programa emitió el testimonio del oftalmólogo Luis Fernández Vega, el profesional que trató a Padilla. «Intentamos recuperar su vista por todos los medios. Tratamos de reconstruir el ojo, la cavidad ocular, pero era muy difícil mantenerlo en una situación anatómica correcta», recalcó. Bertín, por su parte, se confesó con respecto al incidente. «Yo esto nunca lo he querido ver, igual que la muerte de Paquirri. Es la primera vez que lo veo y lo he hecho así, mirándolo de refilón. Pero que tu madre y tu padre lo vieran en directo...», lamentó ante Padilla.