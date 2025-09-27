Kiko Matamoros se somete a un nuevo retoque estético: «Voy a quedar como un niño de 17 años»
El tertuliano ha confesado que se realizará otra intervención y espera que le haga parecer un adolescente
P. Á.
Gijón
Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:21
Kiko Matamoros se ha propuesto a pasar por un adolescente aunque para ello sea necesario entrar otra vez a quirófano. Al menos así lo ha contado él mismo en una de sus historias de Instagram en la que ha confesado que se someterá a una blefaroplastia. «Voy a quedar como un niño de 17 años. Me voy a hacer la 'blefa' arriba y abajo. Ahora vendrá la doctora a explicarme cómo me lo hago», ha dicho este sábado.
El tertuliano de 'No somos nadie', en Canal TEN, asegura que alguno de sus amigos ya se ha sometido a este tratamiento con «resultados espectaculares». «La mirada es uno de los rasgos que más definen tu rostro, y una mirada sin signos de cansancio, bolsas, y efecto lifting es todo lo que necesito», ha afirmado en una publicación.
Según ha señalado el propio Kiko Matamoros, Rafa Mora se habría hecho la misma operación. Pero, ¿qué es una blefaroplastia? Esta intervención supone la eliminación del exceso de piel de los párpados que va apareciendo a medida que se envejece. Como consecuencia, además, puede aparecer un exceso de grasa arriba y abajo de los párpados, lo que causa flacidez en las cejas, la caída de los párpados superiores y la aparición de bolsas debajo de los ojos.
Por tanto, este procedimiento permite extirpar el exceso de piel, grasa y músculo en ambos párpados. Tras la operación el paciente tiene un aspecto rejuvenecido y en ocasiones permite incluso mejorar la visión. ¿Habrá funcionado con Kiko Matamoros? Todavía tendremos que esperar para averiguarlo.
