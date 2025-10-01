Kiko Rivera empieza de cero tras su ruptura con Irene Rosales: así es su impresionante nueva casa La revista 'Semana' ha publicado en exclusiva la primera imagen de la impresionante casa que el dj ha adquirido en una de las ubarnizaciones más exclusivas de Sevilla, donde ya se encuentra viviendo

N. V. Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:00

Borrón y cuenta nueva. Kiko Rivera empieza de cero tras su dura separación con Irena Rosales. El DJ que ha puesto punto y final a una relación de 11 años y dos hijos en común, ha comprado una impresionante nueva casa en una de las urbanizaciones máx exclusivas de Sevilla. Precisamente, la revista 'Semana' ha publicado la primera imagen de esta vivienda, donde ya se encuentra viviendo. La nueva adquisición del DJ está valorada en más de 600.000 euros.

El nuevo hogar de Rivera está a apenas siete kilómetros de la anterior residencia. Deja atrás, por tanto, la casa familiar de Castilleja de la Cuesta para instalarse en Mairena de Aljarafe. No se ha ido nada lejos el DJ y es que su principal objetivo era mantenerse lo más cerca posible de sus hijas, Ana y Carlota. «He buscado una casa para que mis hijos la vivan, que cubra todas sus necesidades y que ellos también la sientan como su propia casa. Eso es lo más importante», comentó en sus redes sociales.

La nueva casa de Kiko no es solo un techo: es un escenario. Cinco dormitorios —uno de ellos con vestidor de película—, varias zonas de estar y una cocina de diseño que parece sacada de una revista. Pero lo que realmente atrapa la mirada está en los espacios pensados para el ocio: una sala de cine privada, un cuarto de entretenimiento que bien podría transformarse en plató para sus directos en redes, y una piscina que se abre paso entre jardines amplios y luminosos. «He tenido que empezar de cero y he decidido hacerlo en serio: quiero ser 'streamer' de verdad», confesaba Kiko, con la ilusión de quien convierte su hogar en centro de trabajo y, a la vez, en refugio personal.

La inauguración, junto a sus hijas

La compra ha sorprendido a muchos, sobre todo porque en el pasado él mismo habló de sus dificultades económicas. Sin embargo, amigos cercanos aseguran que su situación actual es estable y que la adquisición no ha supuesto un problema. He buscado un lugar para que ellos disfruten, con todas las comodidades, y que lo sientan como su hogar. Eso es lo principal», reiteró el DJ.

El DJ quiso que sus hijas fueran las primeras en estrenar oficialmente la vivienda. Pasaron juntas una noche especial, con la promesa de que pronto se sumará Fran, su hijo mayor, fruto de su relación con Jessica Bueno.

La mudanza llega en un momento clave de su vida. Mientras Kiko celebraba la inauguración con Ana y Carlota —fiesta íntima, risas, juegos y pizzas caseras preparadas por él mismo—, Irene Rosales se prepara para volver a la televisión como invitada en 'Bailando con las estrellas', donde coincidirá con Anabel Pantoja.