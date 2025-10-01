El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Primeras imágenes de la impresionante nueva casa de Kiko Rivera tras su separación.
Primeras imágenes de la impresionante nueva casa de Kiko Rivera tras su separación. EP

Kiko Rivera empieza de cero tras su ruptura con Irene Rosales: así es su impresionante nueva casa

La revista 'Semana' ha publicado en exclusiva la primera imagen de la impresionante casa que el dj ha adquirido en una de las ubarnizaciones más exclusivas de Sevilla, donde ya se encuentra viviendo

N. V.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:00

Borrón y cuenta nueva. Kiko Rivera empieza de cero tras su dura separación con Irena Rosales. El DJ que ha puesto punto y final a una relación de 11 años y dos hijos en común, ha comprado una impresionante nueva casa en una de las urbanizaciones máx exclusivas de Sevilla. Precisamente, la revista 'Semana' ha publicado la primera imagen de esta vivienda, donde ya se encuentra viviendo. La nueva adquisición del DJ está valorada en más de 600.000 euros.

El nuevo hogar de Rivera está a apenas siete kilómetros de la anterior residencia. Deja atrás, por tanto, la casa familiar de Castilleja de la Cuesta para instalarse en Mairena de Aljarafe. No se ha ido nada lejos el DJ y es que su principal objetivo era mantenerse lo más cerca posible de sus hijas, Ana y Carlota. «He buscado una casa para que mis hijos la vivan, que cubra todas sus necesidades y que ellos también la sientan como su propia casa. Eso es lo más importante», comentó en sus redes sociales.

@riverakikooficial Mi primera pizza Casera de mi vida. Mis hijas me dan la nota Dicen que los niños nunca mienten 🥰 #comida #pizza #hijos #kikorivera ♬ sonido original - 🎧Kiko Rivera🎧

La nueva casa de Kiko no es solo un techo: es un escenario. Cinco dormitorios —uno de ellos con vestidor de película—, varias zonas de estar y una cocina de diseño que parece sacada de una revista. Pero lo que realmente atrapa la mirada está en los espacios pensados para el ocio: una sala de cine privada, un cuarto de entretenimiento que bien podría transformarse en plató para sus directos en redes, y una piscina que se abre paso entre jardines amplios y luminosos. «He tenido que empezar de cero y he decidido hacerlo en serio: quiero ser 'streamer' de verdad», confesaba Kiko, con la ilusión de quien convierte su hogar en centro de trabajo y, a la vez, en refugio personal.

La inauguración, junto a sus hijas

La compra ha sorprendido a muchos, sobre todo porque en el pasado él mismo habló de sus dificultades económicas. Sin embargo, amigos cercanos aseguran que su situación actual es estable y que la adquisición no ha supuesto un problema. He buscado un lugar para que ellos disfruten, con todas las comodidades, y que lo sientan como su hogar. Eso es lo principal», reiteró el DJ.

El DJ quiso que sus hijas fueran las primeras en estrenar oficialmente la vivienda. Pasaron juntas una noche especial, con la promesa de que pronto se sumará Fran, su hijo mayor, fruto de su relación con Jessica Bueno.

La mudanza llega en un momento clave de su vida. Mientras Kiko celebraba la inauguración con Ana y Carlota —fiesta íntima, risas, juegos y pizzas caseras preparadas por él mismo—, Irene Rosales se prepara para volver a la televisión como invitada en 'Bailando con las estrellas', donde coincidirá con Anabel Pantoja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  3. 3 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Kiko Rivera empieza de cero tras su ruptura con Irene Rosales: así es su impresionante nueva casa