Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

El hijo de la Pantoja ha emitido un comunicado en redes sociales en el que asegura que la relación entre ambos es buena por el «bien» de las dos niñas que tienen en común

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:22

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Lo hacen tras 11 años de relación, de los que 9 han sido como matrimonio, y dos hijas en común, Ana y Carlota, de 9 y 7 años respectivamente. La pareja, que se casó en 2016 y participó en 'Gran Hermano Dúo' hace seis años, confirma su ruptura definitiva a la revista Semana.

La decisión ha sido muy meditada, de mutuo acuerdo y sin terceras personas, según han explicado a la citada revista. A pesar de lo complicado de estos momentos, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer mantienen una relación cordial, puesto que, según han apuntado, lo más importante para ambos pasa por proteger a sus hijas pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su separación.

El DJ, tras haberse desvelado la noticia, ha querido mandar un mensaje a través de redes sociales con el fin de evitar especulaciones en torno a los motivos que le han llevado a separarse. «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», comenzaba exponiendo el hijo de la tonadillera. «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida», continuaba.

«Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos», confirmaba al tiempo que aseguraba que le ha costado tomar «la decisión correctas», a pesar de que, bajo su punto de vista, era «lo más necesario». Además, mandaba un mensaje de unión con su ya exmujer por el bien y el cuidado de sus hijas. «Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación».

