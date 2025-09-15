El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Leticia Sabater ha anunciado en un vídeo su próximo concierto en Asturias. @leticiasabateralonso

El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»

La intérprete de 'La Salchipapa' actuará este mes en una localidad asturiana

P. Á.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:43

Leticia Sabater lleva un verano frenético. La presentadora, actriz y cantante no ha dejado de actuar por los pueblos de toda España y la llegada del otoño no va a frenarla. La artista tiene la agenda repleta de aquí a final de año y ya tiene fechas cerradas hasta octubre de 2026. Pero hablando de lo más inminente, la intérprete de 'La Salchipapa' dará un concierto en un pueblo de Asturias el sábado 27 de septiembre. En concreto, Leticia Sabater actuará en El Fresno (Grado).

La polifacética artista ha enviado un mensaje a los vecinos de la localidad y a todos los que quieran disfrutar de su actuación: «Tengo muchísimas ganas de veros. El sábado 27 de septiembre lo vamos a dar absolutamente todo.

La actuación de Leticia Sabater en El Fresno será a las 23 horas en la carpa del prao en el que se celebra la fiesta y la entrada será gratis. Antes, a las 20 horas, habrá orquesta «con musicón a tope», ha asegurado la presentadora, que ha promocionado el evento en un vídeo subido a su cuenta de Instagram.

Sobre su concierto ha adelantado que cantará sus «temazos», así como otras canciones de los 80 y los 90 y «versiones actuales que todos conocen, cantan y bailan». «Subiréis al escenario, lo cantaremos y bailaremos todo... y después, fotos. Vamos a petarlo, que la noche promete y mucho. Os espero a todos de El Fresno y de todos los alrededores. Os quiero mucho», ha finalizado.

