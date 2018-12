Lolita: «Soy sexual y sensual» La actriz y cantante Lolita Flores. / JOSÉ RAMÓN LADRA Lolita Flores se meterá en la piel de 'Fedra' el próximo viernes en el Auditorio del Centro Niemeyer AZAHARA VILLACORTA Sábado, 15 diciembre 2018, 01:12

La crisis de los sesenta no va con Lolita Flores (Madrid, 1958) que, en el año en el que ha alcanzado las seis décadas de vida, ha sido abuela por primera vez, se ha visto reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y se ha estrenado en la tragedia con una 'Fedra' en la que solo ha recibido «críticas fabulosas». La adaptación, escrita por Paco Bezerra y dirigida por Luis Luque, cuenta en el elenco con Juan Fernández, Tina Sáinz, Críspulo Cabezas y Eneko Sagardoy, y el próximo viernes (20.30 horas) podrá disfrutarse en el Auditorio del Centro Niemeyer. Una obra que -cuenta- reivindica a una mujer real, que «está a ras de suelo» y que se atreve a amar. Y, «cuando se ama, se tira por el camino del medio». Un papel muy especial porque, además, descubrió hace bien poco que fue el sueño incumplido de 'La Faraona': «Mi madre ya quiso hacer de Fedra, pero se quedó con las ganas de un papel trágico».

-¿Qué comparte Lolita con su personaje?

-Que yo suelo ser bastante libre a la hora de expresar mis sentimientos. Por lo menos, lo intento. Lo que me gusta me gusta y lo que no me gusta no me gusta. Suelo ser bastante clara y Fedra es un poco así.

-¿Eso le ha creado problemas en una sociedad tan políticamente correcta?

-(Ríe) Muchos. La verdad y la claridad siempre traen problemas.

-Interpreta a una Fedra libre en tiempos del #MeToo. ¿Es usted feminista?

-No me gusta poner etiquetas. Yo no soy ni feminista ni machista. Soy una actriz que encarna un personaje, una mujer con ganas de luchar, con ganas de vivir y con ganas de decir la verdad. Si eso es feminismo, será feminismo, pero no predico nada de eso.

-También es una Fedra muy sexual...

-Con eso sí predico, mira. Sexual soy. Y sensual también (Ríe).

-¿Le ha costado encarnar a un personaje tan volcánico?

-No. Tengo esa ventaja: me meto en la piel de los personajes porque me revuelvo las tripas y saco todos los sentimientos que a lo mejor en mi vida normal no sacaría, pero en el escenario sí.

-Y doliente. ¿Se lleva algo de todo ese sufrimiento a casa?

-No. El sufrimiento de Fedra se queda en el camerino hasta el día siguiente. Ya tenemos bastante con nuestros propios dolores como para sufrir los de Fedra también, de hace 2.500 años. ¡No, qué horror! (Ríe).

-Y, al final, esta obra es también es una defensa cerrada del amor.

-No te puedo hacer un 'spoiler', pero se dice que el amor es lo más maravilloso que existe y que ningún hombre ni ninguna mujer deberían sentirse avergonzados por haber caído en sus redes. Lleve ese amor el nombre que lleve y tenga la edad que tenga.

-¿Es más de corazón o de cerebro?

-Soy muy de corazón hasta que el cerebro dice: «¡Eh, para el carro!» (Risas). Y entonces la cabeza empieza a hacer de las suyas. Pero sí: soy muy visceral.

-Sus amores y su vida han estado bajo la lupa de los españoles desde que nació. ¿Cómo lo lleva?

-Es así. No he sido anónima desde el día que me parió mi madre. Es mi hándicap por ser quien soy. Cuando quiero serlo, me voy a países donde no me conocen, pero lo llevo bastante bien.

-Todo un avance para quien se declara tímida.

-Es que yo creo que los que somos tímidos tenemos que ir por la vida así. Porque, si no, el miedo no se te va nunca. Hay que dar un paso siempre hacia adelante.

-Ha dicho: «Mi madre se tuvo que morir para que se dieran cuenta de que yo sé cantar, hablo, soy inteligente...». ¿Qué siente cuando la llaman Lola?

-En la calle no me importa que me llamen así y, además, creo que, por la edad que tengo, ya me pega más que me llamen Lola que Lolita, pero artísticamente seré Lolita Flores hasta el día que me muera. Nunca seré Lola Flores, porque Lola Flores solo había una. Lola Flores son palabras mayores.

-Se enfadó cuando compararon a Rosalía con ella...

-Le hacen un flaco favor a Rosalía comparándola con otras artistas.

-¿Cuánto le ha pesado ser 'hija de' 'La Faraona' y 'El Pescaílla'?

-Hace muchos años que ya no lo soy a fuerza de trabajar, pero voy a ser hija de Lola Flores hasta el día que me muera y estoy muy orgullosa de dónde vengo y de mi raza. Soy gitana y lo digo con la boca llena.

-¿Qué le queda por hacer?

-Muchas cosas. Ser abuela de mi hijo y de mi hija otra vez si Dios quiere, muchas obras que hacer, muchas canciones que cantar. Me queda mucho por vivir, como decía en la canción Rosario.

-Después del Goya, ¿Almodóvar?

-Todavía no me ha llamado, pero estamos los dos en el mundo, así que nunca se sabe (Risas).

-¿'Si me queréis, irse'?

-Fue una frase justa que se dijo en el momento oportuno. Lo que decía Lola Flores quedaba para la historia.