Lolita comparte en Twitter su indignación por la comparación entre Lola Flores y Rosalía La plataforma digital Movistar+ se ha referido a La Faraona como «la Rosalía de los 60» ANA SOLÍS Viernes, 9 noviembre 2018, 16:26

«Conoce a la Rosalía de los 60 (y otras celebrities más) en este quién es quién de Arde Madrid». Con este mensaje y una imagen de Lola Flores, Movistar+ desataba la polémica en Twitter. La comparativa entre ambas cantantes no ha sentado demasiado bien, sobre todo a una de las hijas de La Faraona, Lolita, quien no ha dudado en mostrar su indignación en la misma red social.

La también cantante y actriz hizo un pantallazo a la publicación de la plataforma digital y comentó lo siguiente: «He visto la serie de Arde Madrid y me ha gustado muchísimo, Rosalía me parece una artista fabulosa y muy sabia para lo joven que es, pero esto no me parece. Lola Flores es Lola Flores y Rosalía es Rosalía. Buenas noches».

El éxito de sus palabras ha sido demoledor y cientos de usuarios le han dado la razón. Movistar+ por su parte ya ha retirado la publicación.

El principal objetivo de Movistar+ era promocionar su nueva serie 'Arde Madrid', que se estrenó ayer. Dirigida por Paco León y protagonizada por él mismo e Inma Cuesta, la serie, en blanco y negro, narra la vida de la actriz norteamericana Ava Gardner durante su residencia en Madrid en los años 60, durante el franquismo, desde el punto de vista de sus empleados domésticos.