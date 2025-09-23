Lucas, de Andy y Lucas, estalla contra un promotor que le reclama 360.000 euros: «¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario» El cantante gaditano niega rotundamente deber esa cantidad de dinero y anuncia que será él quien emprenda acciones legales

A la izquierda, Lucas, del dúo Andy y Lucas, durante su concierto el pasado septiembre durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo.

N. V. Martes, 23 de septiembre 2025, 18:58 | Actualizado 19:16h.

Andy y Lucas salen de una polémica para entrar en otra. El próximo 10 de octubre el mítico dúo musical se despedirá para siempre de los escenarios. Después de más de 20 años en activo, el grupo gaditano se disuelve habiendo conseguido en todas sus fechas por España y Latinoamérica 'sold out' de su última gira 'Nuestros últimos acordes'. A pesar de cosechar este éxito en ventas, la música parece haber quedado en un segundo plano. De nuevo.

La tormenta mediática estalló este martes en el programa Espejo Público (Antena 3). Según explicó la periodista Lorena Vázquez, un promotor musical reclama a Lucas González una supuesta deuda de 360.000 euros por haber cerrado más de 30 conciertos de, precisamente, la gira de despedida. La noticia cayó como una bomba y el propio Lucas decidió entrar en directo para dar su versión de lo sucedido.

Desde la puerta de su casa, el artista gaditano no se mordió la lengua: «Llegamos a hablar, pero nunca se firmó nada. Todo lo hemos gestionado desde nuestra oficina y nuestro mánager. Ese hombre es un discotequero, un caradura, un sinvergüenza. Soy yo el que lo va a denunciar a él». Visiblemente alterado, insistió en que no existe contrato alguno y que el supuesto promotor solo busca «sacar tajada de algo en lo que no ha hecho nada».

Solo cuatro conciertos por delante

Lucas fue todavía más lejos y lanzó un órdago: «Me pide 360.000 euros, pero yo le voy a pedir un millón y medio. Cuando gane el juicio, serás tú la que tenga que pedirme disculpas», espetó a la periodista Lorena Vázquez en pleno directo. «¿Yo qué deuda tengo? Si yo soy millonario, ¿qué me está contando? He vendido tres millones de discos y voy al día con Hacienda», zanjó el cantante.

Con apenas cuatro conciertos por delante antes de su adiós definitivo, la polémica amenaza con empañar la despedida de Andy y Lucas. Sin embargo, Lucas se muestra convencido de que la justicia le dará la razón: «Es una pena que, con la carrera tan bonita que tenemos, nos estéis haciendo esto ahora», concluyó antes de cerrar la conexión.