Lydia Lozano, devastada por el estado de salud de su marido: «Es un momento muy delicado» Charly permanece hospitalizado tras ser operado de urgencia a causa de una infección bacteriana originada después de una intervención quirúrgica de espalda

Lydia Lozano está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. La colaboradora de Telecinco tiene a su marido, Charly, hospitalizado desde hace semanas por una infección bacteriana contraída tras una operación de espalda. El microorganismo se ha expandido con rapidez afectando a más partes de su cuerpo y alcanzando órganos vitales. Según ha podido saber el programa 'De Viernes', la bacteria habría provocado daños serios en el corazón, una complicación por la que recientemente tuvo que ser operado de urgencia.

Esta situación impidió a Lydia Lozano estar en el programa 'De Viernes' el pasado 28 de noviembre, lo que hizo saltar las alarmas. Desde el espacio televisivo de Telecinco anunciaron que su ausencia se debía a causas de «fuerza mayor». Posteriormente conoció el delicado estado de salud de Charly.

'Fiesta', el programa liderado por Emma García, envió el pasado domingo a un equipo a las puertas del hospital en el que se encuentra Charly y allí lograron hablar con una devastada Lydia Lozano. «Es muy duro, es un momento muy delicado», comentaba desde su coche la periodista, que no podía contener las lágrimas.

El marido de Lydia Lozano deberá permanecer hospitalizado varias semanas hasta que su situación logre estabilizarse y se recupere por completo. Lo que está claro es que la tertuliana no se separará de él ni un momento.

Charly, su gran apoyo

En abril de este mismo año Lydia Lozano perdió a su madre, Sol Hernández, uno de los pilares de su vida. En ese momento la colaboradora contó con el apoyo de sus jefes, compañeros y familiares. Pero si hubo alguien que no se separó de su lado fue su marido, Charly.

