Madonna. Reuters

Madonna habla sobre el peor momento de su vida: «Contemplé el suicidio»

La reina del pop ha revelado detalles desconocidos en su primera entrevista en nueve años

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:52

Madonna ha reaparecido en una entrevista, la primera en los últimos nueve años, y lo ha hecho de la mano de Jay Shette, que dedicó parte de su vida a ser monje en la India y ahora dirige un podcast en el que charla con personajes famosos sobre la fe. La cantante ha contado cómo su creencia en la Kabbalah le salvó en su peor momento, durante la separación del director Gay Ritchie con quien había compartido ocho años. Juntos tuvieron a su hijo Rocco Ritchie y fue la custodia del menor lo que hizo que la ruptura fuera un auténtico calvario.

«Hubo momentos en los que quería cortarme los brazos. De hecho, pensé en quitarme la vida», ha recordado la reina del pop. «Contemplé el suicidio. Eso probablemente suena muy raro viniendo de mí porque yo no soy emo, pero pensaba: 'Ya no puedo soportar este dolor'», ha añadido.

«Debía salir al escenario cada noche y antes me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo y no podía soportarlo», ha expresado. Fue entonces cuando encontró refugio en la espiritualidad: «La práctica espiritual me salvó la vida. Aprendí a resignificar las experiencias difíciles como lecciones con propósito, en lugar de verlas como castigos». Con los años, todo ha cambiado, y ahora le alegra poder decir que Ritchie y ella son «muy buenos amigos». Lo que permanece indeleble es su fe: «El éxito es tener una vida espiritual, y punto. No estaría aquí si no la tuviera».

