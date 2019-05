Marc Ostarcevic confiesa que tiene cáncer El exmarido de Norma Duval está recibiendo tratamiento en el Hospital Clínica de Benidorm EL COMERCIO Gijón Viernes, 17 mayo 2019, 10:33

Marc Ostarcevic, exmarido de Norma Duval y exjugador de baloncesto, revela que se está enfrentando a un difícil diagnóstico de cáncer de próstata.

En el presente está recibiendo sesiones de radioterapia en el Hospital Clínica de Benidorm, ciudad española donde reside. A los 77 años de edad, el ex jugador del Racing de París ha revelado que se encuentra en el último mes de su tratamiento contra el cáncer que le diagnosticaron el año pasado en un chequeo rutinario.

Quiere luchar y tiene esperanzas. Su buena actitud ante la enfermedad ha hecho que los médicos tengan un pronóstico positivo sobre su salud. Según el propio Marc Ostarcevic, su estado anímico está determinando el resultado de su lucha y asegura que el optimismo con el que afronta la terapia está dando grandes resultados.

El croata ha confesado estar solo en estos duros momentos. Soltero y sin el apoyo de dos de sus hijos fruto del matrimonio con Norma Duval, con los que no se habla desde hace un par de años, asegura que no le hace falta nadie y que no quiere molestar.

Sobre su situación sentimental, dice estar abierto a encontrar de nuevo el amor aunque reconoce que le costaría hacerlo porque cree que las mujeres solo se mueven por interés.