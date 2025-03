Las claves detrás del caso de Maria Kovalchuk, la modelo de OnlyFans hallada con brazos, piernas y columna vertebral rotas

N. Vivar Miércoles, 26 de marzo 2025, 10:24 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Se le había perdido la pista y la hallaron diez días después en una cuneta de una carretera inhóspita de Dubái, en estado crítico, con brazos, piernas y columna vertebral rotas. Suena aterrador. Es lo que le sucedió a Maria Kovalchuk, una joven ucraniana, de tan solo 20 años, conocida por ser modelo de Onlyfans y por su activísimo en contra de la guerra con Rusia, además de otras causas sociales. Su caso ya ha dado la vuelta al mundo y ha generado grandes expeculaciones y dudas respecto al caso.

Las autoridades aseguran que se trató de un accidente en una obra en construcción, pero su familia no cree en la versión oficial y ha exigido una investigación a fondo, según ha publicado el Daily Mail.

Desaparición tras una fiesta privada

Todo comenzó un 9 de marzo. En ese entonces, Maria Kovalchuk asistió a una fiesta privada en un hotel de Dubái. Según fuentes cercanas, no fue sola: llegó acompañada de dos hombres que se presentaron como promotores del sector de la moda. Kovalchuk tenía, además de este evento, otros planes en su vida. Iba a viajar a Tailandia el día 11, pero nunca llegó a coger ese avión. Desde ese momento, su familia perdió el contacto con ella y comenzó a preocuparse hasta que finalmente alertaron sobre su desaparición. Los días pasaban y Maria no daba señal alguna. No contestaba a mensajes, no había rastro de actividad en sus redes sociales y su teléfono móvil permanecía apagado.

Apareció en una cuneta en estado crítico

Diez días después apareció en estado crítico junto a una carretera de Dubái. Presentaba graves fracturas en brazos, piernas y columna vertebral y no tenía documentación ni teléfono móvil. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde tuvo que ser operada.

La joven permanece estable, pero en estado grave, sin poder hablar. «Se supone que fue a una fiesta. Pero el promotor que organizaba estas fiestas no la vio. Hoy Masha fue encontrada en el hospital en estado grave. No tiene documentos, ni teléfono, ni nada. Ha sido operada tres veces. Y no puede hablar», desvelaba su madre Anna a medios de comunicación locales.

¿Un accidente?

La Policía de Dubái ha declarado que la influencer pudo haber ingresado a una zona de construcción restringida y sufrido una caída accidental desde una gran altura. Según su informe preliminar, se trató de un accidente. Las autoridades han descartado, por el momento, la participación de terceros en los hechos, asegurando que la joven recibió atención médica tan pronto como fue encontrada. Sin embargo, su familia rechaza esta hipótesis y ha solicitado una investigación más exhaustiva. El caso sigue bajo investigación policial.