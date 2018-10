Marisa Jara muestra las cicatrices del tumor La modelo da las gracias a a sus seguidores en Instagram por todos los mensajes de apoyo y muestra cómo ha quedado su cuerpo tras la operación de la pasada semana EL COMERCIO Lunes, 15 octubre 2018, 17:51

Marisa Jara tuvo que ser intervenida la pasada semana tenía que ser intervenida de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor cercano al colon, que todavía se desconoce si es benigno o no.

La modelo sevillana, que sigue recuperándose en el centro hospitalario, recibió la noticia cuando le estaban realizando unas pruebas ginecológicas que se estaba haciendo para intentar convertirse en madre a través de fecundación in vitro.

«Buenos días amores. Me estaba haciendo unas pruebas ginecológicas para ser mami y nos hemos encontrado con un tumor de 6×8 en el estómago que me extirparon el lunes. Se ha llevado parte de mi colon, porque estaba pegado, ahora falta esperar que analicen el bicho. Millones de gracias a todos por vuestros cariñosos mensajes y por tanto ánimo», explicaba la modelo en su perfil de Instagram.

Pero ante este revés, Marisa Jara ha decidido ser fuerte y luchar. No ha dudado en ser natural y mostrar a todos sus seguidores de Instagram las cicatrices causadas por la operación de la pasada semana y a la vez darles las gracias por todo el apoyo que le han ofrecido en los últimos días.

«Quería deciros a tod@s que estoy muy contenta y feliz porque ya no tengo tantos dolores y me voy recuperando poco a poco y que me hacéis llorar de emoción por el cariño tan grande que me dais. Es maravilloso sentir tanto amor incluso de gente q no conoces. Cómo no me voy a curar con la fuerza q me dais», ha escrito la modelo junto a una impactate imagen. «La cornada de la tripilla es lo de menos», añadía.