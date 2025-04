De un tono íntimo al acusatorio: los mensajes entre la influencer Marta Hermoso y el empresario el día del robo millonario

N. V. Jueves, 24 de abril 2025, 10:22 Comenta Compartir

Sobre Marta Hermoso pesa, en los últimos días, la supuesta implicación en el robo de 400.000 euros en joyas y efectivo al reconocido empresario mexicano, Enrique Abascal, de 43 años. El asalto tuvo lugar en septiembre del año pasado, dentro de una de las habitaciones del ilustre hotel Wellington, ubicado en plena calle de Velázquez, en el centro de Madrid. No lo hizo sola, junto a ella iban otros tres jóvenes que también fueron detenidos.

A medida que pasa el tiempo se van conociendo más detalles de lo sucedido. 'El programa de Ana Rosa' ha revelado la conversación que ambos tuvieron después de la sustracción. «Estoy en shock; cuando quieras, llámame. ¿Estás bien?». Fueron algunos de los mensajes que Hermoso le escribió al empresario después de que este descubriera que su habitación del hotel había sido forzada, al igual que la caja fuerte. La presunta víctima había llegado a España el 25 de septiembre y, solo tres días después, y dar cuenta de los hechos Abascal, según cuenta el espacio televisivo, se puso en contacto con la influencer para informarle de lo que había pasado. Ella respondió ajena a la situación e, incluso, con aparente preocupación. Aunque poco después el tono de la conversación cambió.

El empresario comenzó a sospechar de la influencer y ella se ofendió: «Me parece de muy mal gusto que estés de mal humor conmigo cuando solo estoy preocupada por ti. Te deseo que averigües quién te hizo eso lo antes posible». «Me siento súper mal por ti, te lo juro… no lo entiendo. Estoy al teléfono con mi mamá porque, aunque no lo creas, tengo miedo… no sé si alguien te venía siguiendo. No creo, ¿no? Estoy con paranoia, piensa que yo vivo sola», le seguía explicando Hermoso al empresario y respondió con segundas: «¿Por qué? ¿Tienes relojes caros también?». Acusación que negó y pronto reprocho, de nuevo, su actitud. «No sé a qué te dedicas, ni se nada sobre ti. Pero si te ha pasado esto, es porque sabían quién eres o qué tenías». A lo que él respondió tajante: «Soy empresario, como el 90% de tus amigos. Así que no te preocupes, van a investigarlo». Tras esto, la Policía detuvo tanto a la influencer como a otras tres personas, acusadas del robo al mexicano.

El programa de 'Y ahora Sonsoles' también ha tenido acceso a otra parte de la retahíla de mensajes que se intercambiaron Marta Hermoso y Enrique Abascal. Estos de otra índole. Y antes de que se produjera el robo.

«Eres un peligro, mejor no nos juntamos mucho. ¿Y si vamos a verte al tiro?». La influencer respondía así al empresario después de que este le enviara una fotografía, no revelada en el programa, y que provocó una llamativa reacción de ella. A lo largo de las horas, los mensajes entran en un tono más íntimo: «Tú tienes mucho trabajo que hacer y, si me gustas querré verte mucho, así que, pues nada, me quedo como estoy», le escribe Marta. Él sigue el juego: «Soy muy tranquilo. ¿Con qué armas podría ser golfo?». Luego añade: «Sería imposible ser golfo. Si fuera buena gente, guapo y fit, sí. Pero como no lo soy...». A lo que ella replica: «Te faltó rico. Eres demasiado peligroso tú». Poco después de esta conversación, Abascal interpondría una denuncia por robo.

