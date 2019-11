La exmiss España Inés Sainz, sin contrato por tener cáncer

La modelo y exmiss España Inés Sainz ha denunciado que la cosmética bilbaína de la que era imagen le rescindió el contrato solo dos días después de anunciar que sufre un cáncer de mama. La mujer coronada como la más bella de España en 1997 amenazó con publicitar a través de las redes sociales el nombre de la firma en la que ejercía de embajadora si no le pagaba la cantidad que le adeudaba, algo más de 1.000 euros. La empresaria bilbaína ha dado finalmente marcha atrás y lamentado «la falta de humanidad» de la compañía.

«Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero ahora mismo estoy en rollo 'paz y amor'. No me han pagado y se han quedado más anchos que largos. Vale, le he estado dando muchas vueltas al asunto, pero mi madre me educó como una señora y no diré qué marca ha obrado así», reiteró ayer.

Sainz mostró una absoluta entereza cuando confesó a mediados de octubre que luchaba contra un cáncer de mama. «Me he pasado la vida cuidando a la gente y ahora me toca cuidarme a mí», detalló en una entrevista. La modelo reconoció que había pasado miedo y que también había llorado cuando le comunicaron el diagnóstico, pero se felicitó de que le había salvado su «sentido del humor». Días después, mostró su alivio en su cuenta de Instagram al confirmar que tendría que someterse a sesiones de radioterapia, no así de quimioterapia. «¡Me he librado!», expresó emocionada en una intervención en la que no pudo contener el llanto.

Sin embargo, Sainz ha vuelto a mostrar de nuevo su hartazgo por la decisión de la firma de romper de forma unilateral la relación empresarial que les vinculaba desde hace años. «Algunos clientes me abandonan por el hecho de tener cáncer, a pesar de ser ecológicos, veganos y superfeministas. Fue decirles que tenía cáncer de mama y rescindir el contrato. Todavía me deben una factura. Pero soy una señora. Si callo su nombre es porque no quiero destrozar la reputación de una familia, pese a su falta de humanidad y a pesar de no cumplir absolutamente con nada de lo que venden».

Frente a esta polémica, la exmiss mantiene negociaciones con distintas compañías interesadas en trabajar con ella, a pesar de estar «enfermita. Ahora no puedo trabajar porque estoy de baja, pero sigo planificando mi futuro profesional con posibles clientes. Uno superinteresante me ha hecho sentir normal y capacitada para sacar adelante mi proyecto y les importa un comino mi cáncer. Es gente que cree en mi trabajo, en mi potencial y en mi profesionalidad», alaba. «Estoy muy positiva y contenta porque han confiado en mí justo en este momento tan delicadito», reflexiona.

Sobre la evolución de su enfermedad, confirma que, «de momento», sigue «bien» y que va «paso a paso, día a día. Estoy feliz porque me mandáis un montón de fuerza y cariño. Voy a salir más fuerte y guapa de esto», promete.