Labubus, los monstruos que desbancaron a los bebés con el culo al aire

Gloria Salgado Madrid Domingo, 22 de junio 2025, 00:12 Comenta Compartir

Los Labubu copan los bolsos como los Sonny Angels lo hicieron con los teléfonos móviles. Los graciosos monstruos de grandes ojos y dientes afilados han desbancado a los querubines del culo al aire como tendencia mundial, contagiando a varias generaciones y convirtiéndose en un inesperado accesorio de moda que algunos se atreven a comparar al fenómeno de Hello Kitty.

El objeto de deseo cuelga de bolsos de lujo tan codiciados como los Hermès y forma parte de lo que se ha denominado «consumo emocional», en el que jóvenes -y no tan jóvenes- gastan en productos asequibles que les aportan satisfacción, aunque no tengan un Kelly o un Birkin como sus ídolos de referencia en los que colgarlos.

La fiebre por estos muñecos es tal que se agotan en cuestión de minutos tanto 'online' como en la cadena de tiendas chinas de coleccionista Pop Mart, la única que vende los originales. A sus puertas pasa la noche gente dispuesta a estar horas a la intemperie para hacerse con uno de los populares Labubu, creados por el diseñador hongkonés con residencia en los Países Bajos Kasing Lung.

Lung se inspiró en los elfos de la mitología nórdica -por eso sus dientes y orejas puntiagudas- para su creación, que se remonta a 2015. Su primera aparición fue en una serie de libros infantiles del autor llamada 'The monsters' (Los monstruos). Cuatro años después, Lung firmó un acuerdo con Pop Mart para su comercialización en el formato de figuras coleccionables. La primera serie de los codiciados llaveros Labubu salió a la venta en octubre de 2023.

No fue hasta unos meses después, en abril, cuando se desató la fiebre por estos duendecillos. Fue la cantante tailandesa Lisa, componente del grupo de K-pop Blackpink, y también conocida por su aparición en la serie 'The White Lotus', quien los dio a conocer al gran público colgando uno de ellos de un bolso Louis Vuitton, convirtiéndolo en un objeto de deseo en Asia, desde donde llegó al resto del mundo, con 'embajadoras' de la talla de Rihanna, Dua Lipa, David Beckham -al que se lo regaló su hija, Harper-, Emma Roberts y Kim Kardashian, que ha presumido en sus redes sociales de los muñecos que va sumando a su colección.

Una de las formas en que Pop Mart ha despertado aún más interés por los muñecos es lanzando algunos de ellos en cajas sorpresa, para que los compradores no sepan cuál se esconde dentro. Una estrategia que ha ayudado a que la empresa china declarase ingresos de 1.800 millones de dólares en 2024, un aumento de más del 100 % respecto al año anterior. Los Labubu, que en llavero parten de los 15 euros, y sus compañeros aportaron unos 400 millones de dólares de ingresos en 2024, un crecimiento del 726% respecto a los doce meses previos, según informa 'The New York Times'.

Los otros monstruos, como Mokoko, Pato, Spooky, Zimomo y Tycoco, el novio con aspecto de esqueleto de Labubu (sí, es una chica), no han obtenido el mismo éxito que la protagonista de sonrisa traviesa de los libros de Lung. Hace un par de semanas se vendió una figura exclusiva de Labubu de tamaño humano en color verde menta por más de 150.000 dólares en Pekín, marcando un nuevo récord.