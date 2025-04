El mensaje oculto del bolso más especial de la reina Letizia

Gloria Salgado Madrid Domingo, 6 de abril 2025, 00:33 Comenta Compartir

Maison Admire no era un nombre conocido por el gran público hasta que la reina Letizia apareció con uno de sus originales bolsos paseando por la última edición de ARCO. La pieza fue el foco de todas las miradas. Y no solo por su belleza, sino por su mensaje. Y es que, como todos los bolsos de la marca, está realizado con biomateriales y asas biodegradables impresas en 3D, «con el objetivo de inspirar una nueva forma de entender la moda desde una perspectiva sostenible, responsable y ética», explica a este periódico su fundadora y directora creativa, Maider Mendaza.

Mendaza, nacida en Pamplona y residente en Barcelona, donde Maison Admire tiene su sede, dejó su dilatada carrera en el mundo de la publicidad para emprender en un proyecto tan arriesgado como necesario que se realiza íntegramente en España. «Buscamos avanzar sin olvidar de dónde venimos, creemos en la belleza de un modo holístico, que fusiona la tradición con el futuro. Es por ello -desarrolla Maider- por lo que desarrollamos nuestros bolsos a través de la hibridación entre su manufactura artesanal y la impresión 3D de sus asas», que luego se pulen a mano para un acabado sedoso que mejora con el uso. De esta simbiosis surgen bolsos irrepetibles que, «desde un punto de vista cercano al mundo del arte, son ediciones únicas».

En el modelo Lilith, que es el que adquirió doña Letizia, «hemos empleado más de dos años de investigación y búsqueda tanto de los tejidos, biomateriales y materiales 3D, como también de los talleres de artesanos con los que colaboramos», desvela Maider, que destaca que debido al proceso de producción, «no hay dos bolsos Maison Admire iguales». Y es que «no solo se trata de crear belleza, se trata también de hacerlo de un modo consciente. Por eso, nuestros bolsos aspiran a ser icónicos y, al mismo tiempo, simbólicos, cuya forma importa tanto como el proceso que se ha desarrollado para llegar a ellos: los materiales de origen, la fusión de la artesanía con las nuevas tecnologías, la reivindicación de la producción local… El lujo no es solo el bolso en sí mismo -cuenta-, sino también los detalles implícitos en él, el camino recorrido que ese bolso significa».

«Nuestra propuesta es la de un producto vegano, biodegradable, orgánico -el biomaterial viene de la manzana-, circular -los forros son 100% reciclados-, y sin crueldad animal. En una comparativa energética con la producción de cuero animal, gastamos un porcentaje mil veces menor en agua, no la contaminamos, no deforestamos, prácticamente no generamos desechos, no provocamos reacciones alérgicas y nuestra huella de carbón es siete veces inferior, además de respetar todo el espectro de vida en el planeta y colaborar con un proyecto de reforestación con cada bolso vendido por nuestro canal online».

Un trabajo admirable que Maider desconoce cómo llegó a oídos de doña Letizia «siendo como somos una marca tan nueva -tan solo tres meses en el mercado-. Es algo que nos alegra enormemente por todo lo que una mujer como ella representa y por la conciencia tan clara que tiene de su imagen pública y de las marcas que utiliza en cada ocasión». Un «honor» que ha sido un antes y un después. «Ella marca tendencia y el hecho de que luciera nuestro bolso ha contribuido innegablemente a nuestro crecimiento y a dar a conocer nuestra historia y nuestra propuesta a un público más amplio».

Y entre ese público, si Mendaza tuviera que decir alguien que le haría especial ilusión que también tuviese uno de sus bolsos, «por todo lo que representa a nivel cultural y como mujer, diría que Rosalía. Sería una compañera extraordinaria en este viaje. Así que -dice entre risas- ¡manifestando Rosalía!».