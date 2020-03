Las nuevas zapatillas Converse virales que conquistarán todos los looks de entretiempo Sara Carbonero Sara Carbonero fue una de las primeras en apuntarse a esta nueva versión de Converse que está revolucionando las redes y que ya se posicionan como las deportivas más buscadas de la temporada ALBA LLANO OLAY Lunes, 9 marzo 2020, 20:47

En los últimos años hemos visto como la comodidad ha ganado protagonismo en el mundo de la moda, primero con las incorporación a los looks de diario de prendas oversize, pantalones de chándal y sudaderas, después con las clásicas zapatillas deportivas de Adidas en color blanco, perfectas para aportar ese toque deportivo a los estilismos, o sin olvidar a las 'ugly sneakers' de Balenciaga que conquistaron incluso los looks más elegantes en las Semanas de la Moda de París, Milán o Londres el pasado año y que aún a día de hoy siguen causando furor.

Este tipo de deportivas han marcado un antes y un después en la industria de la moda, reinventándose e incorporando suelas mucho más anchas y diseños cada vez más exagerados, algo a lo que poco a poco se han unido muchas de las marcas de calzado.

Este es el caso de las clásicas Converse. Hasta ahora estas deportivas de nuestra infancia se habían mantenido con su diseño original y no se han separado ni de su clásica bota de lona, ni de su puntera de goma o de su marca redondeada en la zona del talón. Lo que sí hemos visto es que, al igual que las Vans, han transformado su suela haciéndola aún más ancha. Una modificación que ha tenido una gran acogida entre los fieles seguidores de este calzado y que en esta última temporada, ha experimentado una nueva transformación de la que hemos sido testigos a través de Instagram.

Todo empezó hace casi un mes, cuando Sara Carbonero se apuntó a lucirlas en uno de sus estilismos compartidos en la red social. Una instantánea en la que la periodista aparecía en la playa con un jersey, una blazer negra, un sombrero a juego y unos jeans claros combinados con esta nueva versión de Converse. Estas deportivas causaron una auténtica revolución entre sus seguidoras y no tardaron en agotarse a las pocas horas.

Concretamente se trataba de un nuevo modelo de deportivas de bota con suela 'track' y plataforma que pertenecen a una edición limitada que JW Anderson diseñó para la marca y que se diferenciaban por tener el talón en color azul.

Pero a pesar de agotarse, fueron muchas las famosas que no tardaron en darse cuenta de que en la nueva colección de la marca existía un modelo similar, la única diferencia es que el tono del talón es negro y no lleva el grabado. Se trata del modelo 'Run Star Hike High Top', al que ya se han apuntado rostros conocidos como Laura Escanes, que no dudó en publicar una instantánea con un primer plano de estas deportivas bajo el título de «Mías», cuando logró hacerse con ellas y que no ha tardado en incorporarlas a sus estilismos más recientes.

Converse.

A pesar de su novedad en la suela, este nuevo modelo mantiene su diseño original en lo que respecta a la lona y al símbolo de la marca en la zona del tobillo. Su precio es de 110 euros y ya están disponibles en color negro y en blanco.

La cantante Aitana o la influencer Sara Baceiredo tampoco han podido evitar apuntarse a lucirlas. De hecho hemos visto que Sara Baceiredo se ha atrevido a llevar dos diseños de colores diferentes en un mismo look. Uno en color verde y otro en rojo, por lo que puede que la firma decida añadir pronto nuevos colores y diseños (aunque aún sea una incógnita) a este modelo de deportivas, que ya prometen arrasar esta primavera y en todos los looks de entretiempo.