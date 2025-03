Paula Echevarría rescata el 'animal print' con un vestido perfecto para las noches de otoño

Alba Llano Olay Gijón Lunes, 7 de septiembre 2020, 17:49 Comenta Compartir

Paula Echevarría nos ha dejado este verano algunos de sus mejores looks en Instagram, incluidos los de su paso por Asturias. Pero parece que ya de vuelta en Madrid, la actriz continúa marcando estilo y inspirando a sus miles de seguidores con los primeros estilismos de cara al otoño. En concreto hay uno que ya se ha convertido en el nuevo favorito y que Paula Echevarría ha estrenado para una de esas noches más fresquitas que empezamos a tener por estas fechas.

Esta vez se trata de un vestido romántico de manga larga y perfecto para el entretiempo, que incluye estampado 'animal print' en negro y sobre un llamativo y favorecedor fondo rojo. Una evidencia más de que el estampado animal tampoco decaerá esta temporada.

Este diseño en concreto cuenta con estampado de leopardo en tamaño XXL, por lo que parece que esta temporada tendrá más protagonismo que nunca. También incluye detalle de volantes y falda de corte asimétrico, otro de los clásicos que volveremos a ver por estas fechas.

«Espectacular», «Estilazo», «Guapísima», «Precioso el vestido me encanta»..., han sido algunos de los cientos de piropos que se ha llevado este nuevo modelito elegido por la asturiana. Por lo que ya suponemos que será uno de los próximos en agotarse. Por el momento una de sus tallas ya no se encuentra disponible en la web de Fetiche Suances a la que pertenece y donde aún podrás encontrarlo bajo el nombre de vestido Kenza y rebajado por 117 euros.

Ampliar Fetiche Suances

¿La clave para convertirlo en un look de noche perfecto? Combínalo como Paula Echevarría con un bolso mini en color negro, unas sandalias de tacón fino a juego, maquillaje de ojos ahumados y un buen labial rojo. Pero si prefieres aprovecharlo también para tus looks de diario, nada mejor que tomar nota del look que nos proponen en la web de la firma donde no han dudado en combinarlo con unas botas de estilo cowboy en rojo y negro. ¿Qué look te convence más?