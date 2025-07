Los motivos que han llevado a Irene Villa a estar ingresada en el hospital

S. V. Miércoles, 23 de julio 2025, 19:40 Comenta Compartir

Irene Villa se encuentra en ingresada en el hospital. Pero no está sola, sino que cuenta con el apoyo incondicional de su pareja David Serrato y de su padre. La periodista y escritora ha pasado por el quirófano para someterse a una cirugía de la columna vertebral en el Hospital Quirónsalud Madrid.

La propia Irene colgó unas imágenes en sus redes sociales en las que aparecía en la camilla del hospital intubada. Se ha sometido a una cirugía para ponerse una prótesis en la vértebra C5. La pareja de Villa ha sido el encargado de contar la situación, así como de engrandecer la figura de su esposa a quien se refiere como «un testimonio de amor, fortaleza y aprendizaje».

Este es el mensaje que ha colgado en su perfil de redes sociales David Serrato acompañado de un emotivo vídeo: «Mi amada Irene ha pasado por una cirugía de columna para ponerse una prótesis en C5. Estos días han sido una montaña rusa de emociones para mí: nervios, miedos… pero también mucha admiración. Sé que quien haya tenido a un ser querido en quirófano entenderá este vaivén del corazón.

Con su permiso, comparto este vídeo donde Irene aparece en momentos íntimos y vulnerables, pero con una lección inmensa: la actitud lo es todo. Frente al reto de salud, ella eligió confianza, positivismo y esa luz que solo los valientes mantienen encendida.

Y hay más… La guinda de todo esto es su humildad para pedir ayuda. A su lado, su padre y este servidor aprendimos que las cargas compartidas pesan menos… ¡y las alegrías, saben el doble!

Gracias, vida, por recordarnos que el amor y la fortaleza van de la mano»

Si hay una palabra que define a Irene Villa, y además en mayúsculas, es superación. En 1991 cuando apenas tenía 12 años sufrió un atentado de un coche bomba de ETA cuando viajana con su madre. A raíz de ese fatídico día Irene ha tenido que lidiar a lo largo de toda su vida con problemas de salud, de hospital en hospital, pero siempre sin perder esa preciosa sonrisa que la caracteriza.

Por eso, para tranquilizar a sus seguidores, que no son pocos, Irene Villa ha reaparecido diciendo que la operación ha sido un éxito. «Por fin cojo el móvil, como estaba entubada tampoco me apetecía hablar, estuve dormida un montón de tiempo. Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España, el Doctor Álvarez ya me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez. Gracias por todo».

