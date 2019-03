Olvido Hormigos decide opositar: «Quiero que mi imagen vuelva a ser la de antes» Olvido Hormigos rodeada de medios de comunicación / EFE La ex concejala de Los Yébenes quiere hacer borrón y cuenta nueva con su pasado de polémicas ELCOMERCIO.ES Jueves, 28 marzo 2019, 19:19

Olvido Hormigos, ex concejala de Los Yébenes, quiere hacer borrón y cuenta nueva con su vida. Entre sus planes inmediatos, está estudiar unas oposiciones y hacer un lavado de imagen. «Quiero que mi imagen vuelva a ser la antes».

La popularidad de Olvido Hormigos comenzaba hace años una sucesión de escándalos que trascendieron a los medios de comunicación. El primero de ellos fue un polémico vídeo sexual al que luego se sucedió una presunta relación con Alessandro Lequio.

Durante muchos años, la propia Hormigos se mostró muy abierta a hablar de su vida privada ofreciendo a los medios titulares, en muchos casos, subidos de tono: «No soy de disfrazarme, soy más de sexo puro y duro, mis últimas veces han sido un aquí te pillo, aquí te mato»«Hasta los 40 años solo había estado con un hombre. A partir de ahí, mi lista aumentó bastante pero no es enorme, muchas mujeres de mi edad han estado con más» o «En el sexo no soy especialmente romántica. Para un encuentro rápido de un día prefiero a un empotrador. Con la pareja de siempre un día te apetece un sexo más duro y otros, algo más romántico. Me gusta que me dominen».

Hormigos lleva tres años alejada de los medios. La presión de su affaire con Lequio continúa. Esta misma semana se ha sabido que había sido todo para conceder más entrevistas. Según dicta la sentencia, las afirmaciones de la exconcejala «constituyen una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de los demandantes»