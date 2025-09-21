El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece» El joven habló sobre su estado desde el Hospital de Milton Keynes en un comunicado a través de sus redes sociales: «Tened seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante»

El joven piloto inglés, Will Macintyre, ha anunciado que le han diagnosticado «cáncer en el cerebro y en el pulmón»

N. V. Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:48 Compartir

Will Macintyre, uno de los talentos más fulgurantes del automovilismo británico, ha revelado que le han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales desde el Hospital de Milton Keynes: «Me han diagnosticado cáncer de cerebro y de pulmón. Por desgracia, ¡es tan grave como parece!». A sus 18 años, Macintyre se encontraba en plena ascensión deportiva tras conquistar el Campeonato GB3 en Silverstone y lograr podios en Zandvoort y Hungaroring.

El piloto, nacido en Norfolk, compartió que llevaba meses sintiéndose mal sin saber por qué, hasta que los médicos del hospital le ayudaron a entender el origen de sus síntomas. «Esta es una publicación muy diferente a las habituales, pero voy a decirlo sin rodeos», escribió, agradeciendo el apoyo de su entorno y dejando claro que, aunque no podrá competir en el futuro próximo, su intención es volver al volante «en cuanto sea posible».

Macintyre, exmiembro del equipo Sauber Karting y subcampeón de la F4 Británica en 2023, se despide temporalmente de los circuitos: «Quiero dar las gracias de todo corazón a mi familia y amigos por su apoyo, y a todos los que siguen respaldándome en este inesperado contratiempo».